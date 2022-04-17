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https://arabic.sputniknews.com/20220417/أمريكي-يدخل-موسوعة-غينيس-كصاحب-أضخم-لسان-فيديو-1061302036.html
أمريكي يدخل موسوعة "غينيس" كصاحب أضخم لسان... فيديو
أمريكي يدخل موسوعة "غينيس" كصاحب أضخم لسان... فيديو
دخل شاب أمريكي يدعى دانتي بارنز، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن تم تسجيله كصاحب أضخم لسان في العالم. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T15:41+0000
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وقالت موسوعة "غينيس"، إن بارنز له أكبر محيط لسان في العالم، حيث إنه عندما يتمدد يصل لسانه إلى ارتفاع 42 ملم، وعرض 40 ملم.ونشرت الموسوعة مقطع فيديو يظهر ضخامة لسان بارنز الاستثنائية، حيث بدا وكأنه يملأ فمه بالكامل، كما وضع الشاب بيضة إلى جوار لسانه ليظهر اللسان مقاربا إلى حد كبير لحجم البيضة.
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نادي الفيديو

أمريكي يدخل موسوعة "غينيس" كصاحب أضخم لسان... فيديو

15:41 GMT 17.04.2022
CC0 / pixabay / علماء: لسان الإنسان قادر على شم الروائح
علماء: لسان الإنسان قادر على شم الروائح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
CC0 / pixabay /
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دخل شاب أمريكي يدعى دانتي بارنز، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن تم تسجيله كصاحب أضخم لسان في العالم.
وقالت موسوعة "غينيس"، إن بارنز له أكبر محيط لسان في العالم، حيث إنه عندما يتمدد يصل لسانه إلى ارتفاع 42 ملم، وعرض 40 ملم.
ونشرت الموسوعة مقطع فيديو يظهر ضخامة لسان بارنز الاستثنائية، حيث بدا وكأنه يملأ فمه بالكامل، كما وضع الشاب بيضة إلى جوار لسانه ليظهر اللسان مقاربا إلى حد كبير لحجم البيضة.
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