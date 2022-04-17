https://arabic.sputniknews.com/20220417/أمريكي-يدخل-موسوعة-غينيس-كصاحب-أضخم-لسان-فيديو-1061302036.html
أمريكي يدخل موسوعة "غينيس" كصاحب أضخم لسان... فيديو
أمريكي يدخل موسوعة "غينيس" كصاحب أضخم لسان... فيديو
دخل شاب أمريكي يدعى دانتي بارنز، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن تم تسجيله كصاحب أضخم لسان في العالم. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T15:41+0000
2022-04-17T15:41+0000
2022-04-17T15:41+0000
نادي الفيديو
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وقالت موسوعة "غينيس"، إن بارنز له أكبر محيط لسان في العالم، حيث إنه عندما يتمدد يصل لسانه إلى ارتفاع 42 ملم، وعرض 40 ملم.ونشرت الموسوعة مقطع فيديو يظهر ضخامة لسان بارنز الاستثنائية، حيث بدا وكأنه يملأ فمه بالكامل، كما وضع الشاب بيضة إلى جوار لسانه ليظهر اللسان مقاربا إلى حد كبير لحجم البيضة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أمريكي يدخل موسوعة "غينيس" كصاحب أضخم لسان... فيديو
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دخل شاب أمريكي يدعى دانتي بارنز، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن تم تسجيله كصاحب أضخم لسان في العالم.
وقالت موسوعة "غينيس"، إن بارنز له أكبر محيط لسان في العالم، حيث إنه عندما يتمدد يصل لسانه إلى ارتفاع 42 ملم، وعرض 40 ملم.
ونشرت الموسوعة مقطع فيديو يظهر ضخامة لسان بارنز الاستثنائية، حيث بدا وكأنه يملأ فمه بالكامل، كما وضع الشاب بيضة إلى جوار لسانه ليظهر اللسان مقاربا إلى حد كبير لحجم البيضة.