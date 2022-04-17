https://arabic.sputniknews.com/20220417/أهداف-مباراة-ريال-مدريد-وإشبيلية-3-2-في-الدوري-الإسباني-فيديو-1061311755.html
أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية 3-2 في الدوري الإسباني... فيديو
أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية 3-2 في الدوري الإسباني... فيديو
حقق ريال مدريد فوزا قاتgا على حساب إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل اثنين، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإسباني "الليجا". 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T21:29+0000
2022-04-17T21:29+0000
2022-04-17T21:29+0000
الدوري الإسباني
أخبار نادي ريال مدريد
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تقدم إشبيلية بعد مرور 22 دقيقة عن طريق إيفان راكيتيتش، وبعدها بثلاث دقائق أحرز لاميلا الهدف الثاني للفريق الأندلسي لينتهي الشوط الأول بتقدم إشبيلية بهدفين دون رد.وفي الشوط الثاني، قلص ريال مدريد الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50، عن طريق رودريجو، وعادل البديل ناتشو النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 83.وسجل كريم بنزيما هدف قاتل لريال مدريد في الدقيقة 90+3 من اللقاء، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وسط تكتل دفاعي كبير، ليسدد كرة قوية مرت إلى الزاوية الضيقة لمرمى بونو.وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة، بفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب الوصافة من 30 مباراة فقط، ثم إشبيلية ثالث الترتيب بنفس الرصيد، وبفارق الأهداف خلف الفريق الكتالوني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الدوري الإسباني, أخبار نادي ريال مدريد
أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية 3-2 في الدوري الإسباني... فيديو
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حقق ريال مدريد فوزا قاتgا على حساب إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل اثنين، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإسباني "الليجا".
تقدم إشبيلية بعد مرور 22 دقيقة عن طريق إيفان راكيتيتش، وبعدها بثلاث دقائق أحرز لاميلا الهدف الثاني للفريق الأندلسي لينتهي الشوط الأول بتقدم إشبيلية بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني، قلص ريال مدريد الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50، عن طريق رودريجو، وعادل البديل ناتشو النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 83.
وسجل كريم بنزيما هدف قاتل لريال مدريد في الدقيقة 90+3 من اللقاء، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وسط تكتل دفاعي كبير، ليسدد كرة قوية مرت إلى الزاوية الضيقة لمرمى بونو.
وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة، بفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب الوصافة من 30 مباراة فقط، ثم إشبيلية ثالث الترتيب بنفس الرصيد، وبفارق الأهداف خلف الفريق الكتالوني.