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إسبانيا تعتقل 5 أشخاص حاولوا تهريب شحنة مخدرات
إسبانيا تعتقل 5 أشخاص حاولوا تهريب شحنة مخدرات
أعلنت الشرطة الإسبانية إلقاء القبض على 5 أشخاص أثناء اعتراض قارب صيد محمل بثلاثة أطنان من الكوكايين قبالة جزر الكناري. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T13:26+0000
2022-04-17T13:26+0000
إسبانيا
محاولة تهريب
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وذكرت وكالة "رويترز"، أن دورية لخفر السواحل الإسباني أوقفت القارب "إيه.كيه.تي 1" في 13 أبريل/ نيسان على بعد 300 ميل بحري جنوب جزر الكناري.وعثرت الشرطة الإسبانية على 2.9 طن من الكوكايين تبلغ قيمتها 72 مليون يورو (77.80 مليون دولار)، كانت مخبأة في أحد خزانات الوقود بالقارب.وأعادت السلطات الإسبانية القارب إلى جزيرة جران كناريا أمس السبت، بينما تم وضع المعتقلين قيد الاحتجاز في لاس بالماس.وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل الإسباني أن أفراد طاقم القارب الخمسة هم أربعة أتراك ومواطن جورجي.
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إسبانيا, محاولة تهريب

إسبانيا تعتقل 5 أشخاص حاولوا تهريب شحنة مخدرات

13:26 GMT 17.04.2022
© AP Photo / Francisco Secoالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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أعلنت الشرطة الإسبانية إلقاء القبض على 5 أشخاص أثناء اعتراض قارب صيد محمل بثلاثة أطنان من الكوكايين قبالة جزر الكناري.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن دورية لخفر السواحل الإسباني أوقفت القارب "إيه.كيه.تي 1" في 13 أبريل/ نيسان على بعد 300 ميل بحري جنوب جزر الكناري.
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وعثرت الشرطة الإسبانية على 2.9 طن من الكوكايين تبلغ قيمتها 72 مليون يورو (77.80 مليون دولار)، كانت مخبأة في أحد خزانات الوقود بالقارب.
وأعادت السلطات الإسبانية القارب إلى جزيرة جران كناريا أمس السبت، بينما تم وضع المعتقلين قيد الاحتجاز في لاس بالماس.
وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل الإسباني أن أفراد طاقم القارب الخمسة هم أربعة أتراك ومواطن جورجي.
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