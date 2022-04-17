https://arabic.sputniknews.com/20220417/إطلاق-قمر-صناعي-للمخابرات-الأمريكية-من-ولاية-كاليفورنيا-1061309886.html
إطلاق قمر صناعي للمخابرات الأمريكية من ولاية كاليفورنيا
إطلاق قمر صناعي للمخابرات الأمريكية من ولاية كاليفورنيا
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية قمرا صناعيا سريا تابعا لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي إلى الفضاء من ولاية كاليفورنيا اليوم الأحد. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T20:12+0000
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن القمر الصناعي "NROL-85" أطلق في الساعة 6:13 صباحًا من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" ذي المرحلتين.وأصدرت قاعدة فاندنبرغ بيانا قالت فيه، إنها كانت أول مهمة يقوم بها مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي لإعادة استخدام صاروخ "سبيس إكس" المعزز، وعادت المرحلة الأولى من صقر فالكون وهبطت في القاعدة الساحلية شمال غرب لوس أنجلوس.ووصف مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي القمر الصناعي "NROL-85" بأنه "حمولة أمنية وطنية بالغة الأهمية".يشار إلى أن مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي هو وكالة حكومية مسؤولة عن تطوير وبناء وإطلاق وصيانة الأقمار الصناعية الأمريكية التي توفر بيانات استخبارية لكبار صانعي السياسة والاستخبارات ووزارة الدفاع.ستزيد الإدارة الأمريكية كمية المعلومات الاستخباراتية المنقولة لمصالح أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر في المخابرات الأمريكية.وفي وقت سابق، قال مسؤول استخباراتي لـ"واشنطن بوست": "لقد أجرينا تغييرات على إرشاداتنا لتسهيل نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا".وأضاف أن "الولايات المتحدة ستكثف تعاونها في مجال النقل المكثف للمعلومات في الوقت المناسب لصالح الزملاء الأوكرانيين، بما في ذلك المناطق التي لم تسيطر عليها كييف منذ عام 2014"، وفقا للصحيفة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إطلاق قمر صناعي للمخابرات الأمريكية من ولاية كاليفورنيا
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أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية قمرا صناعيا سريا تابعا لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي إلى الفضاء من ولاية كاليفورنيا اليوم الأحد.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن القمر الصناعي "NROL-85" أطلق في الساعة 6:13 صباحًا من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" ذي المرحلتين.
وأصدرت قاعدة فاندنبرغ بيانا قالت فيه، إنها كانت أول مهمة يقوم بها مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي لإعادة استخدام صاروخ "سبيس إكس" المعزز، وعادت المرحلة الأولى من صقر فالكون وهبطت في القاعدة الساحلية شمال غرب لوس أنجلوس.
ووصف مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي القمر الصناعي "NROL-85" بأنه "حمولة أمنية وطنية بالغة الأهمية".
يشار إلى أن مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي هو وكالة حكومية مسؤولة عن تطوير وبناء وإطلاق وصيانة الأقمار الصناعية الأمريكية التي توفر بيانات استخبارية لكبار صانعي السياسة والاستخبارات ووزارة الدفاع.
ستزيد الإدارة الأمريكية كمية المعلومات الاستخباراتية المنقولة لمصالح أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر في المخابرات الأمريكية.
وفي وقت سابق، قال مسؤول استخباراتي لـ"واشنطن بوست": "لقد أجرينا تغييرات
على إرشاداتنا لتسهيل نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا".
وأضاف أن "الولايات المتحدة
ستكثف تعاونها في مجال النقل المكثف للمعلومات في الوقت المناسب لصالح الزملاء الأوكرانيين، بما في ذلك المناطق التي لم تسيطر عليها كييف منذ عام 2014"، وفقا للصحيفة.