عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220417/إطلاق-قمر-صناعي-للمخابرات-الأمريكية-من-ولاية-كاليفورنيا-1061309886.html
إطلاق قمر صناعي للمخابرات الأمريكية من ولاية كاليفورنيا
إطلاق قمر صناعي للمخابرات الأمريكية من ولاية كاليفورنيا
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية قمرا صناعيا سريا تابعا لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي إلى الفضاء من ولاية كاليفورنيا اليوم الأحد. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T20:12+0000
2022-04-17T20:12+0000
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1050334541_108:0:1393:723_1920x0_80_0_0_82cfe529a25f0ef9a52a5e7ceccf4341.jpg
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن القمر الصناعي "NROL-85" أطلق في الساعة 6:13 صباحًا من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" ذي المرحلتين.وأصدرت قاعدة فاندنبرغ بيانا قالت فيه، إنها كانت أول مهمة يقوم بها مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي لإعادة استخدام صاروخ "سبيس إكس" المعزز، وعادت المرحلة الأولى من صقر فالكون وهبطت في القاعدة الساحلية شمال غرب لوس أنجلوس.ووصف مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي القمر الصناعي "NROL-85" بأنه "حمولة أمنية وطنية بالغة الأهمية".يشار إلى أن مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي هو وكالة حكومية مسؤولة عن تطوير وبناء وإطلاق وصيانة الأقمار الصناعية الأمريكية التي توفر بيانات استخبارية لكبار صانعي السياسة والاستخبارات ووزارة الدفاع.ستزيد الإدارة الأمريكية كمية المعلومات الاستخباراتية المنقولة لمصالح أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر في المخابرات الأمريكية.وفي وقت سابق، قال مسؤول استخباراتي لـ"واشنطن بوست": "لقد أجرينا تغييرات على إرشاداتنا لتسهيل نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا".وأضاف أن "الولايات المتحدة ستكثف تعاونها في مجال النقل المكثف للمعلومات في الوقت المناسب لصالح الزملاء الأوكرانيين، بما في ذلك المناطق التي لم تسيطر عليها كييف منذ عام 2014"، وفقا للصحيفة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1050334541_268:0:1232:723_1920x0_80_0_0_b923ca911d7a1e4d3255d89b79fd18b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إطلاق قمر صناعي للمخابرات الأمريكية من ولاية كاليفورنيا

20:12 GMT 17.04.2022
© Photo / JAXAقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Photo / JAXA
تابعنا عبرTelegram
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية قمرا صناعيا سريا تابعا لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي إلى الفضاء من ولاية كاليفورنيا اليوم الأحد.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن القمر الصناعي "NROL-85" أطلق في الساعة 6:13 صباحًا من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" ذي المرحلتين.
وأصدرت قاعدة فاندنبرغ بيانا قالت فيه، إنها كانت أول مهمة يقوم بها مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي لإعادة استخدام صاروخ "سبيس إكس" المعزز، وعادت المرحلة الأولى من صقر فالكون وهبطت في القاعدة الساحلية شمال غرب لوس أنجلوس.
ووصف مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي القمر الصناعي "NROL-85" بأنه "حمولة أمنية وطنية بالغة الأهمية".
يشار إلى أن مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي هو وكالة حكومية مسؤولة عن تطوير وبناء وإطلاق وصيانة الأقمار الصناعية الأمريكية التي توفر بيانات استخبارية لكبار صانعي السياسة والاستخبارات ووزارة الدفاع.
ستزيد الإدارة الأمريكية كمية المعلومات الاستخباراتية المنقولة لمصالح أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر في المخابرات الأمريكية.
وفي وقت سابق، قال مسؤول استخباراتي لـ"واشنطن بوست": "لقد أجرينا تغييرات على إرشاداتنا لتسهيل نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ستكثف تعاونها في مجال النقل المكثف للمعلومات في الوقت المناسب لصالح الزملاء الأوكرانيين، بما في ذلك المناطق التي لم تسيطر عليها كييف منذ عام 2014"، وفقا للصحيفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала