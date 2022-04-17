https://arabic.sputniknews.com/20220417/إعلام-أبراموفيتش-زار-كييف-من-أجل-استئناف-مفاوضات-روسيا-وأوكرانيا-1061279553.html
إعلام: أبراموفيتش زار كييف من أجل استئناف مفاوضات روسيا وأوكرانيا
إعلام: أبراموفيتش زار كييف من أجل استئناف مفاوضات روسيا وأوكرانيا
أفادت وسائل الإعلام الغربية، أمس السبت، بأن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش زار العاصمة الأوكرانية كييف وحاول تفعيل المفاوضات الروسية الأوكرانية. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T03:49+0000
2022-04-17T03:49+0000
2022-04-17T03:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رومان أبراموفيتش
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وبحسب صحيفتي "بلومبرغ" و"فورتشن"، مع الإشارة إلى مصادر، "التقى أبراموفيتش مع المفاوضين الأوكرانيين لمناقشة سبل استئناف المفاوضات".ولم تذكر الصحيفتان توقيت الزيارة.إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/تركيا-نرحب-بالأوليغارشيين-الروس-كسياح-أو-مستثمرين-1060528281.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رومان أبراموفيتش, أخبار أوكرانيا
إعلام: أبراموفيتش زار كييف من أجل استئناف مفاوضات روسيا وأوكرانيا
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أفادت وسائل الإعلام الغربية، أمس السبت، بأن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش زار العاصمة الأوكرانية كييف وحاول تفعيل المفاوضات الروسية الأوكرانية.
موسكو – سبوتنيك. وبحسب صحيفتي "بلومبرغ" و"فورتشن"، مع الإشارة إلى مصادر، "التقى أبراموفيتش مع المفاوضين الأوكرانيين
لمناقشة سبل استئناف المفاوضات".
ولم تذكر الصحيفتان توقيت الزيارة.
إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.