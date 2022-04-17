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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220417/إعلام-أبراموفيتش-زار-كييف-من-أجل-استئناف-مفاوضات-روسيا-وأوكرانيا-1061279553.html
إعلام: أبراموفيتش زار كييف من أجل استئناف مفاوضات روسيا وأوكرانيا
إعلام: أبراموفيتش زار كييف من أجل استئناف مفاوضات روسيا وأوكرانيا
أفادت وسائل الإعلام الغربية، أمس السبت، بأن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش زار العاصمة الأوكرانية كييف وحاول تفعيل المفاوضات الروسية الأوكرانية. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T03:49+0000
2022-04-17T03:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رومان أبراموفيتش
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وبحسب صحيفتي "بلومبرغ" و"فورتشن"، مع الإشارة إلى مصادر، "التقى أبراموفيتش مع المفاوضين الأوكرانيين لمناقشة سبل استئناف المفاوضات".ولم تذكر الصحيفتان توقيت الزيارة.إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/تركيا-نرحب-بالأوليغارشيين-الروس-كسياح-أو-مستثمرين-1060528281.html
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رومان أبراموفيتش, أخبار أوكرانيا

إعلام: أبراموفيتش زار كييف من أجل استئناف مفاوضات روسيا وأوكرانيا

03:49 GMT 17.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمن اليسار: وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
من اليسار: وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . POOL
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أفادت وسائل الإعلام الغربية، أمس السبت، بأن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش زار العاصمة الأوكرانية كييف وحاول تفعيل المفاوضات الروسية الأوكرانية.
موسكو – سبوتنيك. وبحسب صحيفتي "بلومبرغ" و"فورتشن"، مع الإشارة إلى مصادر، "التقى أبراموفيتش مع المفاوضين الأوكرانيين لمناقشة سبل استئناف المفاوضات".
ولم تذكر الصحيفتان توقيت الزيارة.
إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.
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وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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