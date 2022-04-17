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https://arabic.sputniknews.com/20220417/إعلام-تفكيك-تمثال-المارشال-السوفييتي-جوكوف-في-خاركوف-1061289413.html
إعلام: تفكيك تمثال المارشال السوفييتي جوكوف في خاركوف
إعلام: تفكيك تمثال المارشال السوفييتي جوكوف في خاركوف
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، عن قيام السلطات المحلية في مدينة خاركوف بإزالة تمثال يعود للجنرال السوفييتي غيورغي جوكوف. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:06+0000
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العالم
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ونقل رواد منصات التواصل الاجتماعي في مدينة خاركوف مقاطع فيديو لعملية إزالة التمثال الذي يقع في وسط المدينة.وأظهرت المقاطع قيام عسكريين تابعين للجيش الأوكراني بهذه المهمة عكس المعتاد، حيث تعد هذه المهمة من صالح البلدية.وعلقت رئيسة إدارة منطقة تنميشليانسكي، تاتيانا توبشي، على الحادثة والتي قالت " عناصر وقوات ترتدي ألبسة عسكرية قامت بهذه الخطوة وبدون علم مسبق من السلطات المحلية".
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العالم

إعلام: تفكيك تمثال المارشال السوفييتي جوكوف في خاركوف

11:06 GMT 17.04.2022
© Sputnik . Evgeniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصوررسم غرافيتي يصور المارشال البطل غيوري جوكوف في شارع ستاري أربات (شربات القديم) في موسكو
رسم غرافيتي يصور المارشال البطل غيوري جوكوف في شارع ستاري أربات (شربات القديم) في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Evgeniy Odinokov
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، عن قيام السلطات المحلية في مدينة خاركوف بإزالة تمثال يعود للجنرال السوفييتي غيورغي جوكوف.
ونقل رواد منصات التواصل الاجتماعي في مدينة خاركوف مقاطع فيديو لعملية إزالة التمثال الذي يقع في وسط المدينة.
وأظهرت المقاطع قيام عسكريين تابعين للجيش الأوكراني بهذه المهمة عكس المعتاد، حيث تعد هذه المهمة من صالح البلدية.
وعلقت رئيسة إدارة منطقة تنميشليانسكي، تاتيانا توبشي، على الحادثة والتي قالت " عناصر وقوات ترتدي ألبسة عسكرية قامت بهذه الخطوة وبدون علم مسبق من السلطات المحلية".
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
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