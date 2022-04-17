https://arabic.sputniknews.com/20220417/إعلام-تفكيك-تمثال-المارشال-السوفييتي-جوكوف-في-خاركوف-1061289413.html
إعلام: تفكيك تمثال المارشال السوفييتي جوكوف في خاركوف
إعلام: تفكيك تمثال المارشال السوفييتي جوكوف في خاركوف
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، عن قيام السلطات المحلية في مدينة خاركوف بإزالة تمثال يعود للجنرال السوفييتي غيورغي جوكوف. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:06+0000
2022-04-17T11:06+0000
2022-04-17T11:06+0000
العالم
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ونقل رواد منصات التواصل الاجتماعي في مدينة خاركوف مقاطع فيديو لعملية إزالة التمثال الذي يقع في وسط المدينة.وأظهرت المقاطع قيام عسكريين تابعين للجيش الأوكراني بهذه المهمة عكس المعتاد، حيث تعد هذه المهمة من صالح البلدية.وعلقت رئيسة إدارة منطقة تنميشليانسكي، تاتيانا توبشي، على الحادثة والتي قالت " عناصر وقوات ترتدي ألبسة عسكرية قامت بهذه الخطوة وبدون علم مسبق من السلطات المحلية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: تفكيك تمثال المارشال السوفييتي جوكوف في خاركوف
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، عن قيام السلطات المحلية في مدينة خاركوف بإزالة تمثال يعود للجنرال السوفييتي غيورغي جوكوف.
ونقل رواد منصات التواصل الاجتماعي في مدينة خاركوف مقاطع فيديو لعملية إزالة التمثال الذي يقع في وسط المدينة.
وأظهرت المقاطع قيام عسكريين تابعين للجيش الأوكراني بهذه المهمة عكس المعتاد، حيث تعد هذه المهمة من صالح البلدية.
وعلقت رئيسة إدارة منطقة تنميشليانسكي، تاتيانا توبشي، على الحادثة والتي قالت " عناصر وقوات ترتدي ألبسة عسكرية قامت بهذه الخطوة وبدون علم مسبق من السلطات المحلية".