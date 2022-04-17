عربي
الدفاع الروسية: تحرير رهائن مسجد ماريوبول ومقتل عشرات المرتزقة وتدميرمعمل ذخيرة في منطقة كييف
https://arabic.sputniknews.com/20220417/إعلام-دولة-خليجية-تعتزم-فتح-تأشيرات-اللبنانيين-قريبا-1061281393.html
إعلام: دولة خليجية تعتزم فتح تأشيرات اللبنانيين قريبا
إعلام: دولة خليجية تعتزم فتح تأشيرات اللبنانيين قريبا
أكدت تقارير إعلامية وجود توجه كويتي يعتزم دراسة إعادة فتح التأشيرات للبنانيين من أجل دخول البلاد مرة أخرى. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T07:06+0000
2022-04-17T07:06+0000
أخبار الكويت اليوم
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104338/21/1043382114_0:89:3180:1878_1920x0_80_0_0_dddb8d129ae077a28f3d02f177a9a65c.jpg
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر أمنية، أكدت أن "وزارة الداخلية تدرس حاليا إعادة منح التأشيرات للبنانيين"، بعد أن أوقفتها وقت اشتداد الأزمة الخليجية اللبنانية منذ قرابة 5 أشهر.وقالت المصادر: "إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست على استعداد كامل لتلقي طلبات تأشيرات الجالية اللبنانية متى ما صدر القرار بإعادة فتحها مرة أخرى، خصوصاً عقب المتغيرات الإيجابية الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة الخليجية اللبنانية".وعن نوعية التأشيرات التي سيتم البدء بها، أوضحت المصادر أن "المرحلة الأولى ستتضمن فتح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وبعدها التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل".وأشارت إلى أن عودة كل من السفيرالكويتي والسفير السعودي إلى لبنان "تؤشر إلى انتهاء الأزمة التي نشبت على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن".يشار إلى أن الرئاسة اللبنانية كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه رغبتها في عودة العلاقات مع دول الخليج وعلى رأسها الكويت، معتبرة "ما حدث على صعيد العلاقات اللبنانية - الخليجية حادثة عابرة وغيمة قد مرّت".
https://arabic.sputniknews.com/20220319/ميقاتي-يبحث-في-مكالمة-هاتفية-مع-وزير-خارجية-الكويت-جهود-إعادة-العلاقات-اللبنانية-الخليجية-1060099548.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104338/21/1043382114_280:0:2900:1965_1920x0_80_0_0_e94a96e2d9d608efa626df4e64fcddd7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم, أخبار لبنان

إعلام: دولة خليجية تعتزم فتح تأشيرات اللبنانيين قريبا

07:06 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATصالة مطار الكويت الدولي
صالة مطار الكويت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبرTelegram
أكدت تقارير إعلامية وجود توجه كويتي يعتزم دراسة إعادة فتح التأشيرات للبنانيين من أجل دخول البلاد مرة أخرى.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر أمنية، أكدت أن "وزارة الداخلية تدرس حاليا إعادة منح التأشيرات للبنانيين"، بعد أن أوقفتها وقت اشتداد الأزمة الخليجية اللبنانية منذ قرابة 5 أشهر.
رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
ميقاتي يبحث في مكالمة هاتفية مع وزير خارجية الكويت جهود إعادة العلاقات اللبنانية الخليجية
19 مارس, 13:56 GMT
وقالت المصادر: "إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست على استعداد كامل لتلقي طلبات تأشيرات الجالية اللبنانية متى ما صدر القرار بإعادة فتحها مرة أخرى، خصوصاً عقب المتغيرات الإيجابية الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة الخليجية اللبنانية".
وعن نوعية التأشيرات التي سيتم البدء بها، أوضحت المصادر أن "المرحلة الأولى ستتضمن فتح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وبعدها التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل".

ولفتت إلى أن كل تلك التأشيرات ستخضع لعملية "مراجعة وتدقيق من قبل جهاز أمن الدولة قبل صدورها"، مؤكدة أن هذا الإجراء ليس جديدا بل كان متبعا فيما سبق.

وأشارت إلى أن عودة كل من السفيرالكويتي والسفير السعودي إلى لبنان "تؤشر إلى انتهاء الأزمة التي نشبت على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن".
يشار إلى أن الرئاسة اللبنانية كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه رغبتها في عودة العلاقات مع دول الخليج وعلى رأسها الكويت، معتبرة "ما حدث على صعيد العلاقات اللبنانية - الخليجية حادثة عابرة وغيمة قد مرّت".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала