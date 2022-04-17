https://arabic.sputniknews.com/20220417/إعلام-دولة-خليجية-تعتزم-فتح-تأشيرات-اللبنانيين-قريبا-1061281393.html
إعلام: دولة خليجية تعتزم فتح تأشيرات اللبنانيين قريبا
إعلام: دولة خليجية تعتزم فتح تأشيرات اللبنانيين قريبا
أكدت تقارير إعلامية وجود توجه كويتي يعتزم دراسة إعادة فتح التأشيرات للبنانيين من أجل دخول البلاد مرة أخرى. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T07:06+0000
2022-04-17T07:06+0000
2022-04-17T07:06+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر أمنية، أكدت أن "وزارة الداخلية تدرس حاليا إعادة منح التأشيرات للبنانيين"، بعد أن أوقفتها وقت اشتداد الأزمة الخليجية اللبنانية منذ قرابة 5 أشهر.وقالت المصادر: "إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست على استعداد كامل لتلقي طلبات تأشيرات الجالية اللبنانية متى ما صدر القرار بإعادة فتحها مرة أخرى، خصوصاً عقب المتغيرات الإيجابية الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة الخليجية اللبنانية".وعن نوعية التأشيرات التي سيتم البدء بها، أوضحت المصادر أن "المرحلة الأولى ستتضمن فتح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وبعدها التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل".وأشارت إلى أن عودة كل من السفيرالكويتي والسفير السعودي إلى لبنان "تؤشر إلى انتهاء الأزمة التي نشبت على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن".يشار إلى أن الرئاسة اللبنانية كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه رغبتها في عودة العلاقات مع دول الخليج وعلى رأسها الكويت، معتبرة "ما حدث على صعيد العلاقات اللبنانية - الخليجية حادثة عابرة وغيمة قد مرّت".
https://arabic.sputniknews.com/20220319/ميقاتي-يبحث-في-مكالمة-هاتفية-مع-وزير-خارجية-الكويت-جهود-إعادة-العلاقات-اللبنانية-الخليجية-1060099548.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, أخبار لبنان
إعلام: دولة خليجية تعتزم فتح تأشيرات اللبنانيين قريبا
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أكدت تقارير إعلامية وجود توجه كويتي يعتزم دراسة إعادة فتح التأشيرات للبنانيين من أجل دخول البلاد مرة أخرى.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس
الكويتية عن مصادر أمنية، أكدت أن "وزارة الداخلية تدرس حاليا إعادة منح التأشيرات للبنانيين"، بعد أن أوقفتها وقت اشتداد الأزمة الخليجية اللبنانية منذ قرابة 5 أشهر.
وقالت المصادر: "إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست على استعداد كامل
لتلقي طلبات تأشيرات الجالية اللبنانية متى ما صدر القرار بإعادة فتحها مرة أخرى، خصوصاً عقب المتغيرات الإيجابية الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة الخليجية اللبنانية".
وعن نوعية التأشيرات التي سيتم البدء بها، أوضحت المصادر أن "المرحلة الأولى ستتضمن فتح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وبعدها التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل".
ولفتت إلى أن كل تلك التأشيرات ستخضع لعملية "مراجعة وتدقيق من قبل جهاز أمن الدولة قبل صدورها"، مؤكدة أن هذا الإجراء ليس جديدا بل كان متبعا فيما سبق.
وأشارت إلى أن عودة كل من السفيرالكويتي والسفير السعودي إلى لبنان "تؤشر إلى انتهاء الأزمة التي نشبت على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن".
يشار إلى أن الرئاسة اللبنانية
كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه رغبتها في عودة العلاقات مع دول الخليج وعلى رأسها الكويت، معتبرة "ما حدث على صعيد العلاقات اللبنانية - الخليجية حادثة عابرة وغيمة قد مرّت".