https://arabic.sputniknews.com/20220417/إعلام-دولة-خليجية-تعتزم-فتح-تأشيرات-اللبنانيين-قريبا-1061281393.html

إعلام: دولة خليجية تعتزم فتح تأشيرات اللبنانيين قريبا

إعلام: دولة خليجية تعتزم فتح تأشيرات اللبنانيين قريبا

أكدت تقارير إعلامية وجود توجه كويتي يعتزم دراسة إعادة فتح التأشيرات للبنانيين من أجل دخول البلاد مرة أخرى. 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T07:06+0000

2022-04-17T07:06+0000

2022-04-17T07:06+0000

أخبار الكويت اليوم

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104338/21/1043382114_0:89:3180:1878_1920x0_80_0_0_dddb8d129ae077a28f3d02f177a9a65c.jpg

ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر أمنية، أكدت أن "وزارة الداخلية تدرس حاليا إعادة منح التأشيرات للبنانيين"، بعد أن أوقفتها وقت اشتداد الأزمة الخليجية اللبنانية منذ قرابة 5 أشهر.وقالت المصادر: "إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست على استعداد كامل لتلقي طلبات تأشيرات الجالية اللبنانية متى ما صدر القرار بإعادة فتحها مرة أخرى، خصوصاً عقب المتغيرات الإيجابية الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة الخليجية اللبنانية".وعن نوعية التأشيرات التي سيتم البدء بها، أوضحت المصادر أن "المرحلة الأولى ستتضمن فتح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وبعدها التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل".وأشارت إلى أن عودة كل من السفيرالكويتي والسفير السعودي إلى لبنان "تؤشر إلى انتهاء الأزمة التي نشبت على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن".يشار إلى أن الرئاسة اللبنانية كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه رغبتها في عودة العلاقات مع دول الخليج وعلى رأسها الكويت، معتبرة "ما حدث على صعيد العلاقات اللبنانية - الخليجية حادثة عابرة وغيمة قد مرّت".

https://arabic.sputniknews.com/20220319/ميقاتي-يبحث-في-مكالمة-هاتفية-مع-وزير-خارجية-الكويت-جهود-إعادة-العلاقات-اللبنانية-الخليجية-1060099548.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الكويت اليوم, أخبار لبنان