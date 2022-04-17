https://arabic.sputniknews.com/20220417/إعلام-سعودي-مستثمرون-يحصلون-على-حكم-لصالحهم-ضد-إيلون-ماسك-1061310966.html
إعلام سعودي: مستثمرون يحصلون على حكم لصالحهم ضد إيلون ماسك
إعلام سعودي: مستثمرون يحصلون على حكم لصالحهم ضد إيلون ماسك
أفادت وسائل إعلام سعودية بأن مستثمرين حصلوا على حكم لصالحهم في دعوى قضائية قضائية رفعوها ضد شركة "تسلا"، بسبب تغريدة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في عام 2018. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T20:56+0000
2022-04-17T20:56+0000
2022-04-17T20:56+0000
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ونقل موقع "سبق" السعودي عما قال إنه وثيقة قضائية، أن "المستثمرين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة "تسلا" بسبب تغريدة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في عام 2018 حول إخراج شركة السيارات الكهربائية من البورصة الأمريكية؛ فازوا بالحكم الذي يتهم "ماسك" بالاحتيال والكذب".وأشار الموقع السعودي إلى أن "هؤلاء المستثمرون رفعوا دعوى قضائية ضد شركة "تسلا" و"إيلون ماسك" الذي يُحَمّلونه مسؤولية خسارتهم أموالًا بعد نشر تغريدات مضللة من أبرزها تغريدة حول صفقة مع صندوق الاستثمارات السعودي أحد أقوى الصناديق السيادية في العالم".وقال المستثمرون إن "القاضي المسؤول عن القضية، أَمَر إيلون ماسك بالتوقف عن التأكيد علنًا أنه "حصل بالفعل على التمويل" لسحب المجموعة من البورصة مع سعر إفرادي للسهم يبلغ 420 دولارًا".وبحسب الموقع السعودي يمثل القرار "صفعةً لمصداقية أغنى رجل في العالم؛ حيث يواصل خوض معارك قانونية عدة بسبب تغريدات حول تويتر وبعض العملات الرقمية".وكان ماسك كتب في تغريدة سابقة أنه "كان في ذلك الوقت يُجري مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وإنه واثق من نتيجة هذه المفاوضات؛ لكن لم يتم الإعلان عن أي صفقة على الإطلاق".
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
إعلام سعودي: مستثمرون يحصلون على حكم لصالحهم ضد إيلون ماسك
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أفادت وسائل إعلام سعودية بأن مستثمرين حصلوا على حكم لصالحهم في دعوى قضائية قضائية رفعوها ضد شركة "تسلا"، بسبب تغريدة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في عام 2018.
ونقل موقع "سبق
" السعودي عما قال إنه وثيقة قضائية، أن "المستثمرين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة "تسلا" بسبب تغريدة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في عام 2018 حول إخراج شركة السيارات الكهربائية من البورصة الأمريكية؛ فازوا بالحكم الذي يتهم "ماسك" بالاحتيال والكذب".
وأشار الموقع السعودي إلى أن "هؤلاء المستثمرون رفعوا دعوى قضائية ضد شركة "تسلا" و"إيلون ماسك" الذي يُحَمّلونه مسؤولية خسارتهم أموالًا بعد نشر تغريدات مضللة من أبرزها تغريدة حول صفقة مع صندوق الاستثمارات السعودي أحد أقوى الصناديق السيادية في العالم".
ووفقًا لتقارير أمريكية فإن قاضيًا فيدراليًّا أكد أن تغريدات إيلون ماسك التي ظهرت في 7 أغسطس/ آب 2018 غير دقيقة ومضللة.
وقال المستثمرون إن "القاضي المسؤول عن القضية، أَمَر إيلون ماسك بالتوقف عن التأكيد علنًا أنه "حصل بالفعل على التمويل" لسحب المجموعة من البورصة مع سعر إفرادي للسهم يبلغ 420 دولارًا".
وبحسب الموقع السعودي يمثل القرار "صفعةً لمصداقية أغنى رجل في العالم؛ حيث يواصل خوض معارك قانونية عدة بسبب تغريدات حول تويتر وبعض العملات الرقمية".
وكان ماسك كتب في تغريدة سابقة أنه "كان في ذلك الوقت يُجري مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وإنه واثق من نتيجة هذه المفاوضات؛ لكن لم يتم الإعلان عن أي صفقة على الإطلاق".