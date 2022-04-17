https://arabic.sputniknews.com/20220417/إعلان-حالة-القوة-القاهرة-بحقل-الفيل-ثاني-أكبر-حقول-النفط-في-ليبيا-وتوقفه-بعد-اقتحامه-1061289900.html

إعلان حالة القوة القاهرة بحقل الفيل ثاني أكبر حقول النفط في ليبيا وتوقفه بعد اقتحامه

إعلان حالة القوة القاهرة بحقل الفيل ثاني أكبر حقول النفط في ليبيا وتوقفه بعد اقتحامه

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل ثاني أكبر حقول النفط في البلاد بسبب توقف الإنتاج بعد اقتحامه من قبل مجموعة من الأفراد. 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T11:18+0000

2022-04-17T11:18+0000

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العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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بنغازي - سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية، في بيان اليوم الأحد، "تعرض حقل الفيل النفطي أمس السبت إلى محاولات الإغلاق التعسفي، بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج الذي توقف بالكامل اليوم الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلا".وتابع البيان "وعليه فإن المؤسسة الوطنية للنفط مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة لحين إشعار آخر"، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط "تطالب بتغليب لغة العقل والنأي بقطاع النفط عن الصراعات للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة أصلاً، بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية، فضلا عن شح الميزانيات خلال الأعوام الماضية".يشار إلى أن حقل الفيل يقع في جنوب غربي ليبيا، وتبلغ طاقته الإنتاجية في السابق 70 ألف برميل يوميا.وفي السادس من آذار/مارس الماضي، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، حالة القوة القاهرة، في حقلي الشرارة والفيل، وهما الأكبر في ليبيا، بعدما قامت "عصابات مشبوهة" بإغلاق صمامات ضخ الخام منهما.وقال بيان للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إن "إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل، تتسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي (الدولار الأمريكي يساوي 4.65 دينار تقريبا)".

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