https://arabic.sputniknews.com/20220417/إيران-أمير-قطر-يوافق-على-إصدار-مرسوم-بنقل-28-سجينا-إيرانيا-إلى-طهران-1061310256.html
إيران: أمير قطر يوافق على إصدار مرسوم بنقل 28 سجينا إيرانيا إلى طهران
إيران: أمير قطر يوافق على إصدار مرسوم بنقل 28 سجينا إيرانيا إلى طهران
وافق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، على نقل 28 أسيرا إيرانيا إلى طهران. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T20:22+0000
2022-04-17T20:22+0000
2022-04-17T20:22+0000
أخبار إيران
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن سفير إيران لدى قطر، حميد رضا دهقاني، قوله إنه "عقب زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى قطر وافق أمير قطر على إصدار مرسوم بنقل 28 سجينا إيرانيا إلى بلادنا"، دون المزيد من التفاصيل.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قام بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، في فبراير/ شباط الماضي، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.وأهدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هدية إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في زيارته الأولى للدوحة.وقدم أمير قطر للرئيس الإيراني قميص منتخب "العنابي" القطري لكرة القدم، وذلك في إطار دعوته له لحضور بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في الدوحة، والتي ستنطلق في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
إيران: أمير قطر يوافق على إصدار مرسوم بنقل 28 سجينا إيرانيا إلى طهران
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وافق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، على نقل 28 أسيرا إيرانيا إلى طهران.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن سفير إيران لدى قطر، حميد رضا دهقاني، قوله إنه "عقب زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى قطر وافق أمير قطر على إصدار مرسوم بنقل 28 سجينا إيرانيا إلى بلادنا"، دون المزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قام بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، في فبراير/ شباط الماضي، في أول زيارة له لدولة خليجية
منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.
وأهدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هدية إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في زيارته الأولى للدوحة.
وقدم أمير قطر للرئيس الإيراني قميص منتخب "العنابي" القطري
لكرة القدم، وذلك في إطار دعوته له لحضور بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في الدوحة، والتي ستنطلق في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.