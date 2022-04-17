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https://arabic.sputniknews.com/20220417/إيران-تذوقت-الهزيمة-المرة-رغد-صدام-حسين-تتذكر-معركة-الفاو-وانتصار-العراق-فيديو-1061286656.html
إيران تذوقت الهزيمة المرة... رغد صدام حسين تتذكر "معركة الفاو" وانتصار العراق... فيديو
إيران تذوقت الهزيمة المرة... رغد صدام حسين تتذكر "معركة الفاو" وانتصار العراق... فيديو
روت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين ذكريات عاشتها خلال معركة الفاو التي خاضها الجيش العراقي بقيادة والدها العام 1988 ضد القوات الإيرانية. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T09:47+0000
2022-04-17T09:47+0000
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وقالت رغد في سلسلة تغريدات على تويتر: "في مثل هذا اليوم، في 1988 تحررت الفاو الحبيبة في بلدي الحبيب".وأضافت "لأن إيران بدأت تذوق طعم الهزيمة المرة، راحت تقصف منطقة القصر الجمهوري، أي مكان سكننا وكذلك شمل القصف عدة مناطق في بغداد بشكل خاص".وتابعت "هنا انتقلنا إلى الموقع البديل في منطقة الرضوانية، ثم حضرت والدتي ظهرا وعلامات الفرح بادية على وجهها، دخلت علينا وهي (تهلهل) فرحا لانتصارنا وتحريرنا الفاو".واستطردت قائلة "في اليوم التالي سمعت أصوات الطائرات المروحية وهي تحط على الأرض المحيطة بمنزلي البديل الصغير حضر والدي ومعه الخال عدنان وزير الدفاع وحسين كامل زوجي..".وواصلت "كنا جميعا نعيش حالة النصر الذي حققه العراقيون وكنا فرحين بهذا النصر الكبير خصوصا والدتي التي كان يؤلمها كثيرا احتلال الفاو.. تناولنا الطعام جميعا في ذلك اليوم المميز".وأتمت رغد صدام حسين "سنحيي معا أياما جميلة مليئة بالانتصارات الكبيرة في أرضنا بإذن الله، ونتذكر دوما المقاتلين الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن بلدهم. ويا محلى النصر بعون الله..".
https://arabic.sputniknews.com/20220213/رغد-صدام-حسين-تتحدث-عن-جريمة-بشعة-حدثت-في-عهد-والدها-فيديو-1058517331.html
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العراق, إيران, العالم العربي

إيران تذوقت الهزيمة المرة... رغد صدام حسين تتذكر "معركة الفاو" وانتصار العراق... فيديو

09:47 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / KHALED FAZAA.رغد صدام حسين
.رغد صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / KHALED FAZAA
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روت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين ذكريات عاشتها خلال معركة الفاو التي خاضها الجيش العراقي بقيادة والدها العام 1988 ضد القوات الإيرانية.
وقالت رغد في سلسلة تغريدات على تويتر: "في مثل هذا اليوم، في 1988 تحررت الفاو الحبيبة في بلدي الحبيب".
وأضافت "لأن إيران بدأت تذوق طعم الهزيمة المرة، راحت تقصف منطقة القصر الجمهوري، أي مكان سكننا وكذلك شمل القصف عدة مناطق في بغداد بشكل خاص".
وتابعت "هنا انتقلنا إلى الموقع البديل في منطقة الرضوانية، ثم حضرت والدتي ظهرا وعلامات الفرح بادية على وجهها، دخلت علينا وهي (تهلهل) فرحا لانتصارنا وتحريرنا الفاو".
واستطردت قائلة "في اليوم التالي سمعت أصوات الطائرات المروحية وهي تحط على الأرض المحيطة بمنزلي البديل الصغير حضر والدي ومعه الخال عدنان وزير الدفاع وحسين كامل زوجي..".
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وواصلت "كنا جميعا نعيش حالة النصر الذي حققه العراقيون وكنا فرحين بهذا النصر الكبير خصوصا والدتي التي كان يؤلمها كثيرا احتلال الفاو.. تناولنا الطعام جميعا في ذلك اليوم المميز".
وأتمت رغد صدام حسين "سنحيي معا أياما جميلة مليئة بالانتصارات الكبيرة في أرضنا بإذن الله، ونتذكر دوما المقاتلين الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن بلدهم. ويا محلى النصر بعون الله..".
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