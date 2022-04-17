https://arabic.sputniknews.com/20220417/إيران-تسجل-رقما-قياسيا-هو-الأول-من-نوعه-منذ-50-عاما-1061301847.html
إيران تسجل رقما قياسيا هو الأول من نوعه منذ 50 عاما
إيران تسجل رقما قياسيا هو الأول من نوعه منذ 50 عاما
أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن تسجيل رقم قياسي جديد في 6 منتجات محلية، ومنها الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T15:39+0000
2022-04-17T15:39+0000
2022-04-17T15:39+0000
أخبار إيران
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وقال وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، حجت الله عبدملكي، إن "مصنع أصفهان لصهر الحديد سجل رقما قياسيا جديدا خلال الأشهر الأخيرة في 6 منتجات محلية، ومنها الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف عبد ملكي، أن "حجم إنتاج الحديد الزهر الإيراني بلغ في نهاية العام الماضي، مليونين و769 ألف طن؛ وذلك في سابقة له منذ 50 عاما داخل البلاد"، فيما بلغ إنتاج فحم الكوك الجاف، بنهاية العام الماضي مليونا و223 ألف طن.وأكد أن "تجارب الحكومة الإيرانية الحالية خلال الفترة القصيرة من تولي الحكم، تشير بأنه يمكن من خلال إصلاح الوضع الإداري تحقيق حجم كبير من الإنجازات الأساسية على صعيد الصناعات المحلية".
https://arabic.sputniknews.com/20170503/إيران-منجم-انفجار-1023829358.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار إيران
إيران تسجل رقما قياسيا هو الأول من نوعه منذ 50 عاما
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أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن تسجيل رقم قياسي جديد في 6 منتجات محلية، ومنها الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف.
وقال وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، حجت الله عبدملكي، إن "مصنع أصفهان لصهر الحديد سجل رقما قياسيا جديدا خلال الأشهر الأخيرة في 6 منتجات محلية، ومنها الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
وأضاف عبد ملكي، أن "حجم إنتاج الحديد الزهر الإيراني بلغ في نهاية العام الماضي، مليونين و769 ألف طن؛ وذلك في سابقة له منذ 50 عاما داخل البلاد"، فيما بلغ إنتاج فحم الكوك الجاف، بنهاية العام الماضي مليونا و223 ألف طن.
وأكد أن "تجارب الحكومة الإيرانية الحالية خلال الفترة القصيرة من تولي الحكم، تشير بأنه يمكن من خلال إصلاح الوضع الإداري تحقيق حجم كبير من الإنجازات الأساسية على صعيد الصناعات المحلية".