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https://arabic.sputniknews.com/20220417/إيران-تسجل-رقما-قياسيا-هو-الأول-من-نوعه-منذ-50-عاما-1061301847.html
إيران تسجل رقما قياسيا هو الأول من نوعه منذ 50 عاما
إيران تسجل رقما قياسيا هو الأول من نوعه منذ 50 عاما
أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن تسجيل رقم قياسي جديد في 6 منتجات محلية، ومنها الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T15:39+0000
2022-04-17T15:39+0000
أخبار إيران
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وقال وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، حجت الله عبدملكي، إن "مصنع أصفهان لصهر الحديد سجل رقما قياسيا جديدا خلال الأشهر الأخيرة في 6 منتجات محلية، ومنها الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف عبد ملكي، أن "حجم إنتاج الحديد الزهر الإيراني بلغ في نهاية العام الماضي، مليونين و769 ألف طن؛ وذلك في سابقة له منذ 50 عاما داخل البلاد"، فيما بلغ إنتاج فحم الكوك الجاف، بنهاية العام الماضي مليونا و223 ألف طن.وأكد أن "تجارب الحكومة الإيرانية الحالية خلال الفترة القصيرة من تولي الحكم، تشير بأنه يمكن من خلال إصلاح الوضع الإداري تحقيق حجم كبير من الإنجازات الأساسية على صعيد الصناعات المحلية".
https://arabic.sputniknews.com/20170503/إيران-منجم-انفجار-1023829358.html
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أخبار إيران

إيران تسجل رقما قياسيا هو الأول من نوعه منذ 50 عاما

15:39 GMT 17.04.2022
© Sputnik . Soheil Gargariاستخراج خام الحديد في المدينة الإيرانية يزد
استخراج خام الحديد في المدينة الإيرانية يزد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Soheil Gargari
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أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن تسجيل رقم قياسي جديد في 6 منتجات محلية، ومنها الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف.
وقال وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، حجت الله عبدملكي، إن "مصنع أصفهان لصهر الحديد سجل رقما قياسيا جديدا خلال الأشهر الأخيرة في 6 منتجات محلية، ومنها الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2017
انفجار منجم للفحم الحجري شمالي إيران
3 مايو 2017, 13:15 GMT
وأضاف عبد ملكي، أن "حجم إنتاج الحديد الزهر الإيراني بلغ في نهاية العام الماضي، مليونين و769 ألف طن؛ وذلك في سابقة له منذ 50 عاما داخل البلاد"، فيما بلغ إنتاج فحم الكوك الجاف، بنهاية العام الماضي مليونا و223 ألف طن.
وأكد أن "تجارب الحكومة الإيرانية الحالية خلال الفترة القصيرة من تولي الحكم، تشير بأنه يمكن من خلال إصلاح الوضع الإداري تحقيق حجم كبير من الإنجازات الأساسية على صعيد الصناعات المحلية".
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