https://arabic.sputniknews.com/20220417/ارتفاع-طفيف-لأسعار-الدولار-مقابل-الجنيه-المصري-1061305670.html
ارتفاع طفيف لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري
ارتفاع طفيف لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري
ارتفع سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار قرش واحد في البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T17:42+0000
2022-04-17T17:42+0000
2022-04-17T17:42+0000
اقتصاد
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وقالت بوابة "أخبار اليوم"، إن هذا الارتفاع الطفيف في أسعار الدولار مقابل الجنيه جاء، بعدما كان شهد سعر الدولار تحركا كبيرا عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.وجاءت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري كما يلي:وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 18.34 جنيها للشراء، 18.46جنيها للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 18.34 جنيهًا للشراء، 18.43 جنيهًا للبيع.في السياق ذاته، شهدت أسعار العملات تحركات محدودة نتيجة لضعف نشاط التداول قبل نهاية العام، وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع بشكل طفيف بفضل تحسن معنويات المخاطرة.
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اقتصاد
ارتفاع طفيف لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري
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ارتفع سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار قرش واحد في البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة.
وقالت بوابة "أخبار اليوم
"، إن هذا الارتفاع الطفيف في أسعار الدولار مقابل الجنيه جاء، بعدما كان شهد سعر الدولار تحركا كبيرا عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.
وجاءت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري كما يلي:
بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، 18.36جنيهًا للشراء، 18.42 جنيهًا للبيع.
البنك التجاري الدولي - مصر، نحو 18.37 جنيهًا للشراء، و 18.44 جنيهًا للبيع.
وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 18.34 جنيها للشراء، 18.46جنيها للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 18.34 جنيهًا للشراء، 18.43 جنيهًا للبيع.
في السياق ذاته، شهدت أسعار العملات تحركات محدودة نتيجة لضعف نشاط التداول قبل نهاية العام، وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع بشكل طفيف بفضل تحسن معنويات المخاطرة.