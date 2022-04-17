https://arabic.sputniknews.com/20220417/اعتقال-ستة-أشخاص-بعد-صعود-نشطاء-مناخ-فوق-ناقلة-نفط-شل-في-وسط-لندن-1061294226.html
اعتقال ستة أشخاص بعد صعود نشطاء مناخ فوق ناقلة نفط "شل" في وسط لندن
اعتقال ستة أشخاص بعد صعود نشطاء مناخ فوق ناقلة نفط "شل" في وسط لندن
ألقت الشرطة البريطانية القبض على 6 أشخاص بعد أن صعد نشطاء في مجال التغير المناخي فوق ناقلة نفط في وسط لندن، أمس السبت. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:50+0000
2022-04-17T12:50+0000
2022-04-17T12:50+0000
العالم
بريطانيا
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وأفادت جماعة "Extinction Rebellion" الناشطة في مجال البيئة أن 3 أشخاص في طريق بايزووتر صعدوا فوق ناقلة نفط تابعة لشركة "شل"، ورفعوا لافتة مكتوب عليها "أوقفوا القذارة الأحفورية"، بينما تجمع متظاهرون آخرون حول السيارة، وفاق لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وكان من بين المشاركين في الاحتجاج راكب قارب الكانو الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية، إيتيين ستوت، وزميلته الأولمبية البريطانية، لورا بالدوين.وأعلنت شرطة لندن أن 6 أشخاص اعتقلوا خلال المظاهرة لاعتراضهم السيارات السائرة، وأضافت أن الطريق أعيد فتحه بحلول فترة الظهيرة.وكان هذا الحادث هو الأحدث في سلسلة منسقة من احتجاجات عيد الفصح من قبل المتظاهرين، الذين يطالبون بوقف جميع الاستثمارات في الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة.وفي يوم الخميس الماضي، قام 4 نشطاء بلصق أنفسهم على قمة ناقلة وقود إيدي ستوبارت عند دوار تشيسويك، الذي يغذي حركة المرور من غرب لندن، ورفعوا الأعلام احتجاجا على استخدام بريطانيا للوقود الأحفوري.بينما قام مئات المتظاهرين في يوم الجمعة الماضي بإغلاق جسور واترلو وبلاكفريارز ولامبيث وويستمنستر في لندن، كجزء من حملتهم، وقالت الشرطة وقتها إنها لم تقم بأي اعتقالات ضدهم.
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العالم, بريطانيا
اعتقال ستة أشخاص بعد صعود نشطاء مناخ فوق ناقلة نفط "شل" في وسط لندن
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على 6 أشخاص بعد أن صعد نشطاء في مجال التغير المناخي فوق ناقلة نفط في وسط لندن، أمس السبت.
وأفادت جماعة "Extinction Rebellion" الناشطة في مجال البيئة أن 3 أشخاص في طريق بايزووتر صعدوا فوق ناقلة نفط تابعة لشركة "شل"، ورفعوا لافتة مكتوب عليها "أوقفوا القذارة الأحفورية"، بينما تجمع متظاهرون آخرون حول السيارة، وفاق لصحيفة "ذا غارديان"
البريطانية.
وكان من بين المشاركين في الاحتجاج راكب قارب الكانو الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية، إيتيين ستوت، وزميلته الأولمبية البريطانية، لورا بالدوين.
وقال ستوت في تصريحات للصحفيين: "إنني أتصرف لمحاولة تعطيل صناعة الوقود الأحفوري السام التي تدمر كل ما نعتز به".
وأعلنت شرطة لندن أن 6 أشخاص اعتقلوا خلال المظاهرة لاعتراضهم السيارات السائرة، وأضافت أن الطريق أعيد فتحه بحلول فترة الظهيرة.
وكان هذا الحادث هو الأحدث في سلسلة منسقة من احتجاجات عيد الفصح من قبل المتظاهرين، الذين يطالبون بوقف جميع الاستثمارات في الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة.
وفي يوم الخميس الماضي، قام 4 نشطاء بلصق أنفسهم على قمة ناقلة وقود إيدي ستوبارت عند دوار تشيسويك، الذي يغذي حركة المرور من غرب لندن، ورفعوا الأعلام احتجاجا على استخدام بريطانيا للوقود الأحفوري.
بينما قام مئات المتظاهرين في يوم الجمعة الماضي بإغلاق جسور واترلو وبلاكفريارز ولامبيث وويستمنستر في لندن، كجزء من حملتهم، وقالت الشرطة وقتها إنها لم تقم بأي اعتقالات ضدهم.