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https://arabic.sputniknews.com/20220417/اغتيال-رئيس-محكمتي-استئناف-الجنح-والمدني-بالصنمين-في-سوريا-1061310665.html
اغتيال رئيس محكمتي استئناف الجنح والمدني بالصنمين في سوريا
اغتيال رئيس محكمتي استئناف الجنح والمدني بالصنمين في سوريا
اغتال مسلحون، اليوم الأحد، رئيس محكمتي استئناف الجنح والمدني في الصنمين بريف محافظة درعا الشمالي، جنوبي سوريا. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T20:45+0000
2022-04-17T20:45+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد تم اغتيال القاضي المستشار محمد أمين محمود أشريفة، "جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في بلدة قيطة بريف درعا".ونقل مراسل الوكالة السورية عن مصدر لدى الجات المختصة في المحافظة السورية، أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار من مسدس حربي على القاضي أشريفة رئيس محكمتي استئناف الجنح والمدني في الصنمين".وبينت الوكالة أن العمل الإرهابي أدى إلى "استشهاده على الفور في حين أصيب شقيقه أوس بطلقات نارية في الخاصرة والفخذ أسعف على إثرها إلى مشفى الصنمين".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

اغتيال رئيس محكمتي استئناف الجنح والمدني بالصنمين في سوريا

20:45 GMT 17.04.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmadهجوم إرهابي في درعا
هجوم إرهابي في درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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اغتال مسلحون، اليوم الأحد، رئيس محكمتي استئناف الجنح والمدني في الصنمين بريف محافظة درعا الشمالي، جنوبي سوريا.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد تم اغتيال القاضي المستشار محمد أمين محمود أشريفة، "جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في بلدة قيطة بريف درعا".
ونقل مراسل الوكالة السورية عن مصدر لدى الجات المختصة في المحافظة السورية، أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار من مسدس حربي على القاضي أشريفة رئيس محكمتي استئناف الجنح والمدني في الصنمين".
وبينت الوكالة أن العمل الإرهابي أدى إلى "استشهاده على الفور في حين أصيب شقيقه أوس بطلقات نارية في الخاصرة والفخذ أسعف على إثرها إلى مشفى الصنمين".
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