https://arabic.sputniknews.com/20220417/الأردن-تطلق-منصتين-إلكترونيتين-لخدمة-المستثمرين-في-مجال-الثروات-المعدنية-1061290727.html
الأردن تطلق منصتين إلكترونيتين لخدمة المستثمرين في مجال الثروات المعدنية
الأردن تطلق منصتين إلكترونيتين لخدمة المستثمرين في مجال الثروات المعدنية
أطلقت الأردن منصتين إلكترونيتين تستهدف منهما زيادة الاستثمارات في مجال الثروات المعدنية. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:34+0000
2022-04-17T11:34+0000
2022-04-17T11:34+0000
أخبار الأردن
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ووفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، نشرته وكالة عمون، تم إطلاق منصتين إلكترونيتين جديدتين لخدمة المستثمرين في مجال الثروات المعدنية بالبلاد.وأوضح البيان أن المنصة الأولى يتم من خلالها "منح الموافقة على إعفاء مدخلات ونظم مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات".من جهته قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن "إطلاق المنصتين يأتي إيمانا من الوزارة بأهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الالكتروني".ولفت الوزير الأردني إلى وجود جهات أخرى تشارك وزارته في تلك المنصات، وهي "دائرة الجمارك الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات".يشار إلى أن مشروع المسرعات الحكومية الأردني، من المشاريع التي يتم العمل عليها تحت مظلة رئاسة الوزراء، وتساعد في تسريع الإنجازات المطلوبة، وتنفيذ التحديات خلال 100 يوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/رئيس-وزراء-الأردن-3-مسارات-لتحسين-البيئة-الاستثمارية-في-المملكة-1056892947.html
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أخبار الأردن
الأردن تطلق منصتين إلكترونيتين لخدمة المستثمرين في مجال الثروات المعدنية
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أطلقت الأردن منصتين إلكترونيتين تستهدف منهما زيادة الاستثمارات في مجال الثروات المعدنية.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، نشرته وكالة عمون
، تم إطلاق منصتين إلكترونيتين جديدتين لخدمة المستثمرين في مجال الثروات المعدنية بالبلاد.
وأوضح البيان أن المنصة الأولى يتم من خلالها "منح الموافقة
على إعفاء مدخلات ونظم مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات".
ولفت إلى أن المنصة الثانية تستهدف "تسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية".
من جهته قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن "إطلاق المنصتين يأتي إيمانا من الوزارة بأهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الالكتروني".
ولفت الوزير الأردني إلى وجود جهات أخرى تشارك وزارته في تلك المنصات، وهي "دائرة الجمارك الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات".
وبخصوص ما تقدمه من خدمات أوضح الوزير الأردني أنها "تتيح لمتلقي الخدمة وبعد إنشاء المنصة إنشاء حساب خاص لشركته عبر الرابط، Exemp.memr.gov.jo" لافتا إلى أنها "تتيح حاليا تقديم طلب على ثلاث خدمات، هي أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة وأنظمة توليد الطاقة وأنظمة تسخين المياه والخلايا الشمسية".
يشار إلى أن مشروع المسرعات الحكومية الأردني، من المشاريع التي
يتم العمل عليها تحت مظلة رئاسة الوزراء، وتساعد في تسريع الإنجازات المطلوبة، وتنفيذ التحديات خلال 100 يوم.