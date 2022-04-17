https://arabic.sputniknews.com/20220417/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الاثنين-1061305560.html
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الاثنين
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الاثنين
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، تفاصيل طقس الاثنين، معلنه أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T17:39+0000
2022-04-17T17:39+0000
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وأشارت الهيئة إلى أن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، هي نشاط الرياح على السوحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح على شمال الصعيد، بحسب ما نقل موقع مصراوي عن بيان الهيئة.وسجلت محافظة الوادي الجديد أعلى درجة حرارة بين محافظات مصر إذ من المتوقع أن تسجل العظمى غدا فيها 43 درجة مئوية، بينما تسجل محافظة الإسكندرية أقل درجة مئوية بـ23 درجة مئوية عظمى غدا.ونصح خبراء الأرصاد المواطنين بعدم التعرض إلى أشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وناشدت الهيئة المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية ارتداء الكمامات أثناء نزولهم إلى الشارع نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.
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القاهرة, المجتمع, مصر, أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الاثنين
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، تفاصيل طقس الاثنين، معلنه أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية نهارا.
وأشارت الهيئة إلى أن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، هي نشاط الرياح على السوحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح على شمال الصعيد، بحسب ما نقل موقع مصراوي
عن بيان الهيئة.
ولفتت الهيئة إلى أن الطقس خلال فترة الليل مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على المناطق الجنوبية.
وسجلت محافظة الوادي الجديد أعلى درجة حرارة بين محافظات مصر إذ من المتوقع أن تسجل العظمى غدا فيها 43 درجة مئوية، بينما تسجل محافظة الإسكندرية أقل درجة مئوية بـ23 درجة مئوية عظمى غدا.
ونصح خبراء الأرصاد المواطنين بعدم التعرض إلى أشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وناشدت الهيئة المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية ارتداء الكمامات أثناء نزولهم إلى الشارع نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.