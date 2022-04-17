https://arabic.sputniknews.com/20220417/الأسد-يتلقى-برقيات-تهنئة-من-رؤساء-دول-عربية-وأجنبية-بمناسبة-عيد-الجلاء-1061292964.html
الأسد يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الجلاء
الأسد يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الجلاء
تلقى الرئيس السوري بشار الأسد العديد من برقيات التهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجلاء. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:20+0000
2022-04-17T12:20+0000
2022-04-17T12:20+0000
العالم العربي
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وتقدم القادة من خلالال البرقيات بأحر التهاني والتمنيات للسوريين بمزيد من التقدم والازدهار مؤكدين دعمهم لوحدة وسيادة الأراضي السورية والحرص على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدانهم وبين سورية في مختلف المجالات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".وتلقى الأسد برقيات من كل من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ومن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ومن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بحسب الوكالة.كما أشارت الوكالة إلى أن الأسد تلقى برقيات تهنئة من كل من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا والرئيس شي جين بينغ رئيس الصين والرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند والرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والرئيس ماتاميلا سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس وكيم جونغ وون رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والرئيس غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سيرلانكا والرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان ومن الملك ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلاند ومن السلطان عبد الله شاه ملك ماليزيا ومن قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ومن أونغ هيلانغ رئيس مجلس إدارة الدولة في جمهورية اتحاد ميانمار ومن نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/سوريا-تعلق-لأول-مرة-على-أنباء-تبادل-رسائل-مع-تركيا-وتقارب-بين-الأسد-وأردوغان-1060938091.html
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العالم العربي
الأسد يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الجلاء
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تلقى الرئيس السوري بشار الأسد العديد من برقيات التهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجلاء.
وتقدم القادة من خلالال البرقيات بأحر التهاني والتمنيات للسوريين بمزيد من التقدم والازدهار مؤكدين دعمهم لوحدة وسيادة الأراضي السورية والحرص على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدانهم وبين سورية في مختلف المجالات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"
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وتلقى الأسد برقيات من كل من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ومن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ومن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بحسب الوكالة.
كما أشارت الوكالة إلى أن الأسد تلقى برقيات تهنئة من كل من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا والرئيس شي جين بينغ رئيس الصين والرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند والرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والرئيس ماتاميلا سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس وكيم جونغ وون رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والرئيس غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سيرلانكا والرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان ومن الملك ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلاند ومن السلطان عبد الله شاه ملك ماليزيا ومن قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ومن أونغ هيلانغ رئيس مجلس إدارة الدولة في جمهورية اتحاد ميانمار ومن نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا.