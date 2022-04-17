https://arabic.sputniknews.com/20220417/الأمن-العراقي-يعلن-القبض-على-5-إرهابيين-من-فلول-داعش-1061311554.html
الأمن العراقي يعلن القبض على 5 إرهابيين من "فلول داعش"
الأمن العراقي يعلن القبض على 5 إرهابيين من "فلول داعش"
أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، القبض على 5 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T21:25+0000
2022-04-17T21:25+0000
2022-04-17T21:25+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لخلية الإعلام الأمني، القبض الإرهابيين الخمسة في كركوك.وقالت الخلية في بيانها إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على 5 إرهابيين في أماكن متفرقة من المحافظة".وأوضح البيان أن الإرهابيين الخمسة "ينتمون إلى فلول عصابات داعش الإرهابية - قاطع كركوك، ويعملون بما يسمى (ديوان الجند ضمن مفارز الدعم اللوجستي)".وتابعت أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
الأمن العراقي يعلن القبض على 5 إرهابيين من "فلول داعش"
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أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، القبض على 5 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
عن بيان لخلية الإعلام الأمني، القبض الإرهابيين الخمسة في كركوك.
وقالت الخلية في بيانها إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على 5 إرهابيين في أماكن متفرقة من المحافظة".
وأوضح البيان أن الإرهابيين الخمسة "ينتمون إلى فلول عصابات داعش الإرهابية
- قاطع كركوك، ويعملون بما يسمى (ديوان الجند ضمن مفارز الدعم اللوجستي)".
وتابعت أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".