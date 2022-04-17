https://arabic.sputniknews.com/20220417/الائتلاف-الحاكم-الجديد-في-باكستان-يحكم-سيطرته-على-برلمان-البلاد-1061288058.html
الائتلاف الحاكم الجديد في باكستان يحكم سيطرته على برلمان البلاد
الائتلاف الحاكم الجديد في باكستان يحكم سيطرته على برلمان البلاد
أعلن الائتلاف الحاكم الجديد في باكستان، اليوم الأحد، عن سيطرته على الجمعية الوطنية الباكستانية (الغرفة الثانية من البرلمان)، وذلك بعد الإطاحة برئيس الحكومة... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:20+0000
2022-04-17T10:20+0000
2022-04-17T10:20+0000
العالم
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وذكر موقع "الأنباء" الكويتية أن الجمعية الوطنية الباكستانية صوتت بحجب الثقة عن خان يوم الأحد الماضي.ورئيس الجمعية الوطنية الجديد هو راجا برويز أشرف، وهو رئيس وزراء سابق وينتمي لحزب الشعب الباكستاني المشارك في الائتلاف الحاكم الجديد.وتم انتخاب أشرف دون منافسة في غياب ممثلي حزب خان الذين قدموا استقالة جماعية من المجلس الاثنين الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الائتلاف الحاكم الجديد في باكستان يحكم سيطرته على برلمان البلاد
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أعلن الائتلاف الحاكم الجديد في باكستان، اليوم الأحد، عن سيطرته على الجمعية الوطنية الباكستانية (الغرفة الثانية من البرلمان)، وذلك بعد الإطاحة برئيس الحكومة السابق، عمران خان، في اقتراع لحجب الثقة.
وذكر موقع "الأنباء" الكويتية أن الجمعية الوطنية الباكستانية صوتت بحجب الثقة عن خان يوم الأحد الماضي.
ورئيس الجمعية الوطنية الجديد هو راجا برويز أشرف، وهو رئيس وزراء سابق وينتمي لحزب الشعب الباكستاني المشارك في الائتلاف الحاكم الجديد.
وتم انتخاب أشرف دون منافسة في غياب ممثلي حزب خان الذين قدموا استقالة جماعية من المجلس الاثنين الماضي.