https://arabic.sputniknews.com/20220417/البنك-المركزي-الروسي-يسمح-مجددا-ببيع-العملات-الأجنبية-للمواطنين-ابتداء-من-اليوم-18-أبريل-1061312310.html
البنك المركزي الروسي يسمح مجددا ببيع العملات الأجنبية للمواطنين ابتداء من اليوم 18 أبريل
البنك المركزي الروسي يسمح مجددا ببيع العملات الأجنبية للمواطنين ابتداء من اليوم 18 أبريل
أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيتيح مجددا اعتبارا من اليوم الاثنين تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T21:53+0000
2022-04-17T21:53+0000
2022-04-17T21:53+0000
روسيا
اقتصاد
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موسكو- سبوتنيك. وبهذا تحصل البنوك على حق بيع العملات الأجنبية للمواطنين في الفترة من 18 أبريل إلى 9 سبتمبر 2022 ، على ألا تبيع سوى العملات الأجنبية التي بدأت تتسلمها اعتبارا من الـ9 من أبريل الجاري". وانتعش الروبل الروسي بشكل مفاجئ وسريع، ووصل إلى مستوى ما قبل العقوبات الغربية الأخيرة بمعدل 75 روبلا مقابل الدولار و81 مقابل اليورو، بعد أن انخفض بشكل كبير وغير مسبوق في 10 مارس/آذار الماضي وتجاوز حاجز الـ120 روبلا مقابل الدولار وإلى 132 مقابل اليورو.وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية. ودخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل 2022.إلى ذلك وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
البنك المركزي الروسي يسمح مجددا ببيع العملات الأجنبية للمواطنين ابتداء من اليوم 18 أبريل
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أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيتيح مجددا اعتبارا من اليوم الاثنين تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.
موسكو- سبوتنيك. وبهذا تحصل البنوك على حق بيع العملات الأجنبية للمواطنين في الفترة من 18 أبريل إلى 9 سبتمبر 2022 ، على ألا تبيع سوى العملات الأجنبية التي بدأت تتسلمها اعتبارا من الـ9 من أبريل الجاري".
وانتعش الروبل الروسي بشكل مفاجئ وسريع، ووصل إلى مستوى ما قبل العقوبات الغربية الأخيرة
بمعدل 75 روبلا مقابل الدولار و81 مقابل اليورو، بعد أن انخفض بشكل كبير وغير مسبوق في 10 مارس/آذار الماضي وتجاوز حاجز الـ120 روبلا مقابل الدولار وإلى 132 مقابل اليورو.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوماً حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ"الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.
وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملة الروسية
في البنوك الروسية. ودخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل 2022.
إلى ذلك وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.