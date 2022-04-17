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https://arabic.sputniknews.com/20220417/الجزائر-تسجل-صفر-إصابات-ووفيات-بكورونا-لأول-مرة-منذ-عامين-1061311652.html
الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا لأول مرة منذ عامين
الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا لأول مرة منذ عامين
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم (الأحد) عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وذلك لأول مرة منذ ظهور العدوى في البلاد في... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T21:28+0000
2022-04-17T21:28+0000
الجزائر
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وقال بيان للوزارة، إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات بالمرض استقر عند 265739 إصابة، بينما استقر عدد الوفيات عند 6874. وبلغ عدد المتعافين من المرض 178335.وسجلت الجزائر أعلى حصيلة إصابات في 25 يناير/كانون الثاني الماضي بـ 2521 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، فيما سجلت أعلى حصيلة وفيات في 28 يوليو/تموز 2021 بـ49 حالة وفاة.وسجلت الجزائر في 25 فبراير/شباط من العام 2020 أول إصابة بفيروس كورونا لشخص من جنسية إيطالية دخل البلاد في 17 من الشهر ذاته.
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الجزائر

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا لأول مرة منذ عامين

21:28 GMT 17.04.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAفيروس "كورونا" في الجزائر
فيروس كورونا في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم (الأحد) عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وذلك لأول مرة منذ ظهور العدوى في البلاد في فبراير/شباط 2020.
وقال بيان للوزارة، إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.
وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات بالمرض استقر عند 265739 إصابة، بينما استقر عدد الوفيات عند 6874. وبلغ عدد المتعافين من المرض 178335.
وسجلت الجزائر أعلى حصيلة إصابات في 25 يناير/كانون الثاني الماضي بـ 2521 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، فيما سجلت أعلى حصيلة وفيات في 28 يوليو/تموز 2021 بـ49 حالة وفاة.
وسجلت الجزائر في 25 فبراير/شباط من العام 2020 أول إصابة بفيروس كورونا لشخص من جنسية إيطالية دخل البلاد في 17 من الشهر ذاته.
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