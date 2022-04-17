https://arabic.sputniknews.com/20220417/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-في-استهداف-لـ-أنصار-الله-بمحافظة-الجوف-1061279184.html

الجيش اليمني يعلن مقتل أحد جنوده في استهداف لـ "أنصار الله" بمحافظة الجوف

الجيش اليمني يعلن مقتل أحد جنوده في استهداف لـ "أنصار الله" بمحافظة الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، مقتل جندي وإصابة آخر، جراء استهداف اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بتنفيذه، ليوم السبت، في ظل هدنة... 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T02:00+0000

2022-04-17T02:00+0000

2022-04-17T02:00+0000

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049692003_0:84:3001:1772_1920x0_80_0_0_04cf31728ad2f1525eeb338a8ffc325a.jpg

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، أن "أحد أفراد القوات المسلحة قُتل وأصيب آخر، إثر استهداف مليشيا الحوثي أحد المواقع شرق مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية صباح اليوم".من جهة ثانية، اتهمت جماعة الحوثيين، التحالف العربي بقيادة السعودية والجيش اليمني، بـ "تنفيذ 87 خرقا في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الـ 24 الساعة الماضية".وقالت جماعة الحوثيين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إن "من بين خروقات قوى العدوان (في إشارة إلى التحالف والقوات اليمنية المدعومة منها، استحداث تحصينات قتالية في منطقة الجَبلية ومدينة حَيس (جنوب محافظة الحديدة)، ومديرية مقبنة (غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن) وأربع غارات للطيران التجسسي".وفي الثاني من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ومنذ إعلان المبعوث الأممي دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ، يتبادل الجيش اليمني وجماعة الحوثيين الاتهامات بارتكاب خروقات لها.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220416/خبير-كل-المؤشرات-تؤكد-أن-الهدنة-في-اليمن-لن-تستمر-طويلا-1061260758.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار اليمن الأن