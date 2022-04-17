https://arabic.sputniknews.com/20220417/الخطوط-الجوية-الإيرانية-تعتزم-زيادة-عدد-رحلاتها-إلى-الكویت-1061283211.html
الخطوط الجوية الإيرانية تعتزم زيادة عدد رحلاتها إلى الكویت
الخطوط الجوية الإيرانية تعتزم زيادة عدد رحلاتها إلى الكویت
أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية الرسمية "إيران إير" اعتزامها زيادة عدد رحلاتها الجوية إلى الكويت اعتبارا من اليوم الأحد. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T08:07+0000
2022-04-17T08:07+0000
2022-04-17T08:08+0000
أخبار إيران
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن العلاقات العامة في الشركة أن هذه الرحلات ستنطلق من مطاري مدینتي أصفهان وشيراز، إلى مطار الكويت.وتسير الشركة أول رحلة جوية ذهاب واياب من مطار الشهيد دستغيب بمدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران، اليوم الأحد، إلى مطار الكويت.ومن المقرر أن تعود الرحلة إلى مطار الشهيد بهشتي بمدینة أصفهان مرکز محافظة أصفهان.وتنطلق الرحلة الثانية يوم الاربعاء القادم من مطار شيراز إلى مطار أصفهان ثم إلى مطار الكويت وستعود في نفس اليوم إلى مطار شيراز.یذکر أن الخطوط الجوية الإيرانية تسير حاليا رحلات جوية إلى مطار الكويت من مطارات مدن آبادان وأهواز ولار ومشهد المقدسة.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الرئيس-الإيراني-نسعى-بقوة-لرفع-العقوبات-في-محادثات-فيينا-ولم-ولن-نتراجع-عن-الخطوط-الحمراء-1059701498.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
الخطوط الجوية الإيرانية تعتزم زيادة عدد رحلاتها إلى الكویت
08:07 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 08:08 GMT 17.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية الرسمية "إيران إير" اعتزامها زيادة عدد رحلاتها الجوية إلى الكويت اعتبارا من اليوم الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
عن العلاقات العامة في الشركة أن هذه الرحلات ستنطلق من مطاري مدینتي أصفهان وشيراز، إلى مطار الكويت.
وتسير الشركة أول رحلة جوية ذهاب واياب من مطار الشهيد دستغيب بمدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران، اليوم الأحد، إلى مطار الكويت.
ومن المقرر أن تعود الرحلة إلى مطار الشهيد بهشتي بمدینة أصفهان مرکز محافظة أصفهان.
وتنطلق الرحلة الثانية يوم الاربعاء القادم من مطار شيراز إلى مطار أصفهان ثم إلى مطار الكويت وستعود في نفس اليوم إلى مطار شيراز.
یذکر أن الخطوط الجوية الإيرانية تسير حاليا رحلات جوية إلى مطار الكويت من مطارات مدن آبادان وأهواز ولار ومشهد المقدسة.