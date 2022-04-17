https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدرندلي-يكشف-رد-فعل-محمد-صلاح-عقب-ضياع-حلم-التأهل-إلى-كأس-العالم-2022-1061307256.html

الدرندلي يكشف رد فعل محمد صلاح عقب ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم 2022

الدرندلي يكشف رد فعل محمد صلاح عقب ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم 2022

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، عن رد فعل محمد صلاح عقب الهزيمة أمام السنغال وضياع حلم التأهل إلى كأس العالم 2022. 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T18:24+0000

2022-04-17T18:24+0000

2022-04-17T18:24+0000

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وقال الدرندلي، في تصريحات عبر إذاعة "أون تايم سبورت"، إن "محمد صلاح دخل في نوبه بكاء شديدة داخل غرفة خلع الملابس، وظهر محبطا خاصة وأنه كان يحلم بالمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي".وكان اللاعب المصري محمد صلاح، كشف كيفية تخطيه إحباط عدم التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد هزيمة منتخب بلاده أمام السنغال.وقال صلاح، في تصريحات قتاة "بي إن سبورتس": "الأمر كان محبطا للغاية بعد عدم النجاح، أجلس مع نفسي كثيرا وأفكر كثيرا، أعلم أن الحزن سيستمر ولكنني قررت أن أواصل التركيز مع فريقي لمحاولة إنهاء الموسم بأفضل شكل".وأكد عدم حديثه مع ساديو ماني عقب المباراة، مشيرا إلى أنه لم يتحدث معه في أي تفاصيل بخصوص المباراة.وكان المنتخب المصري قد ودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في مباراة الإياب، وسبق أن خسر الفراعنة أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح أيضا.

https://arabic.sputniknews.com/20220413/محمد-صلاح-يكشف-كيفية-تخطيه-إحباط-عدم-الصعود-إلى-كأس-العالم-وحديثه-مع-ماني-1061161610.html

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