عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-التونسية-تعلن-تولي-الإشراف-على-عمليات-الحيلولة-دون-انتشار-تسرب-نفطي-بسبب-السفينة-الغارقة-1061289658.html
الدفاع التونسية تعلن تولي الإشراف على عمليات الحيلولة دون انتشار تسرب نفطي بسبب السفينة الغارقة
الدفاع التونسية تعلن تولي الإشراف على عمليات الحيلولة دون انتشار تسرب نفطي بسبب السفينة الغارقة
أكدت وزارة الدفاع الوطني التونسية أن قواتها البحرية، (جيش البحر)، تولى الإشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون حدوث تسرب نفطي بسبب السفينة الغارقة. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:15+0000
2022-04-17T11:15+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/32/1021383299_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_f6294819bb44f9cc6fb207c49aa9893f.jpg
ووفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، ونشره موقع نسمة التونسي، فإن جيش البحر قد تولى الإشراف على العمليات التي تستهدف الحيلولة دون وقوع تسرب نفطي في السواحل التونسية.وقال البيان: "جيش البحر يشرف على عمليات التدخل إثر غرق الباخرة التجارية اكسيلو بالمياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة قابس يوم أمس بسبب تسرب المياه، للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة."ولفت البيان إلى أنه قد "تمّ تسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وبالتعاون مع الدول الصديقة التي عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس في كل ما يتصل بالتدخل العاجل والسليم في المجال".وكانت وزارة البيئة التونسية قد أصدرت بيانا أول أمس أكدت فيه أن السفينة الغارقة تابعة لدولة غينيا الاستوائية، وأنها سفينة شحن تجارية "إكس إي إل أو"، تحمل رقم "آي إم أو 7618272"، وعلى متنها 750 طنا من المواد النفطية.ولفتت إلى أن طاقمها المكون من 7 أشخاص طلب من السلطات التونسية أثناء مروره قبالة سواحلها، السماح للسفينة بدخول المياه الإقليمية، مؤكدا أن السلطات سمحت للسفينة بالرسو على بعد 7 كلم من سواحل خليج قابس.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/بيان-تونسي-رسمي-يكشف-تفاصيل-غرق-سفية-شحن-قبالة-سواحل-البلاد-1061249914.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/32/1021383299_0:0:3112:2334_1920x0_80_0_0_33ba3ee8d81f8503ff86bcb45273b92d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

الدفاع التونسية تعلن تولي الإشراف على عمليات الحيلولة دون انتشار تسرب نفطي بسبب السفينة الغارقة

11:15 GMT 17.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemraالجيش التونسي
الجيش التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
تابعنا عبرTelegram
أكدت وزارة الدفاع الوطني التونسية أن قواتها البحرية، (جيش البحر)، تولى الإشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون حدوث تسرب نفطي بسبب السفينة الغارقة.
ووفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، ونشره موقع نسمة التونسي، فإن جيش البحر قد تولى الإشراف على العمليات التي تستهدف الحيلولة دون وقوع تسرب نفطي في السواحل التونسية.
سفينة شحن إماراتية في ميناء حيفا في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
بيان تونسي رسمي يكشف تفاصيل غرق سفية شحن قبالة سواحل البلاد
أمس, 06:57 GMT
وقال البيان: "جيش البحر يشرف على عمليات التدخل إثر غرق الباخرة التجارية اكسيلو بالمياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة قابس يوم أمس بسبب تسرب المياه، للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة."
ولفت البيان إلى أنه قد "تمّ تسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وبالتعاون مع الدول الصديقة التي عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس في كل ما يتصل بالتدخل العاجل والسليم في المجال".
وطمأن بيان وزارة الدفاع التونسية المواطنين بأنها قد اتخذت "كل التدابير اللازمة لتطويق مكان السفينة والحيلولة دون تسرب القازويل الى البحر تجنبا لكارثة بيئية بحرية".
وكانت وزارة البيئة التونسية قد أصدرت بيانا أول أمس أكدت فيه أن السفينة الغارقة تابعة لدولة غينيا الاستوائية، وأنها سفينة شحن تجارية "إكس إي إل أو"، تحمل رقم "آي إم أو 7618272"، وعلى متنها 750 طنا من المواد النفطية.
وأوضح البيان أن السفينة القادمة من ميناء دمياط المصري، والمتجهة إلى ميناء مالطا، تعرضت "لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر".
ولفتت إلى أن طاقمها المكون من 7 أشخاص طلب من السلطات التونسية أثناء مروره قبالة سواحلها، السماح للسفينة بدخول المياه الإقليمية، مؤكدا أن السلطات سمحت للسفينة بالرسو على بعد 7 كلم من سواحل خليج قابس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала