https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-تدعو-القوميين-والمرتزقة-الأجانب-المحاصرين-في-معمل-آزوف-ستال-للاستسلام-1061297105.html
الدفاع الروسية تدعو القوميين والمرتزقة الأجانب المحاصرين في معمل "آزوف ستال" للاستسلام
الدفاع الروسية تدعو القوميين والمرتزقة الأجانب المحاصرين في معمل "آزوف ستال" للاستسلام
قال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن وزارة الدفاع الروسية، تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة المحاصرين في آخر معاقلهم في معمل "أزوف... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T13:47+0000
2022-04-17T13:47+0000
2022-04-17T13:47+0000
عالم سبوتنيك
راديو
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الدفاع الروسية تدعو القوميين والمرتزقة الأجانب المحاصرين في معمل "آزوف ستال" للاستسلام
الدفاع الروسية تدعو القوميين والمرتزقة الأجانب المحاصرين في معمل "آزوف ستال" للاستسلام
الدفاع الروسية تدعو القوميين والمرتزقة الأجانب المحاصرين في معمل "آزوف ستال" للاستسلاموأضاف أن المقاتلين والمرتزقة الأجانب في وضع ميؤوس منه، مع القليل من الغذاء والماء، وأنهم يطالبون سلطات كييف بالإذن لهم بإلقاء أسلحتهم والاستسلام، لكنها ترفض بشكل قاطع.من جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أنه تم تحرير الرهائن الموجودين داخل مسجد مدينة ماريوبول من خلال عملية خاصة أدت إلى مقتل عشرات المرتزقة الأجانب.في هذا السياق، قال العميد أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي إن حصار القوميين والمرتزقة الأجانب في معمل "آزوف ستال" في ماريوبول منتهي من الناحية العسكرية كونهم تحت حصار مطبق.وأوضح أن "قيادة كييف تريد استدراج الوضع هناك لمأساة إنسانية تحت دعوى القضاء والإجهاز على محاصرين، وهو ما تعودنا عليه من الغرب الأمريكي والأوروبي"، على حد قوله.وأشار حطيط إلى أن هناك خيارين أمام المحاصرين إما الاستسلام أو الموت جوعا، كما أن أمام القوات الروسية خيارين أيضا إما الاقتحام السريع الذي سيؤدي إلى مجزرة، وإما تطويق المكان والحفاظ على الحصار المحكم مما سيرهق القوات الروسية.قادة الكتائب المسلحة في مصراتة يؤكدون أن الصراع بين الدبيبة وباشاغا سيبقى سياسياقال أبرز قادة التشكيلات المسلحة بمدينة مصراتة غرب ليبيا، إنهم اتفقوا مع طرفي الصراع السياسي على الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة وفتحي باشاغا على أن يبقى الصراع سياسيا.من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إن البيانات الصادرة عن القوى الأمنية والعسكرية في مصراتة وطرابلس، تؤكد على نهجه الثابت بعدم استعمال القوة.في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إسماعيل رويحة، إن هناك مغالطة وقعت فيها وسائل الإعلام فيما يتعلق بالأرتال العسكرية التي دخلت طرابلس، حيث إن هذه الأرتال تتبع حكومة الدبيبة ، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام منحازة لحكومة الدبيبة .وأشار رويحة إلى أن باشاغا حاول أيضا الدخول إلى العاصمة، لكنه فشل بسبب تحشيد القوات التابعة لحكومة الدبيبة، لافتا إلى أن هناك وساطات ربما تنجح في وقف التصعيد.وأضاف رويحة إلى أن عملية تطور الاحتدام إلى مواجهة عسكرية أمر وارد خاصة في ظل استمرار منع باشاغا من الدخول إلى العاصمة وممارسة مهامه من خارج العاصمة.غانتس يقترح إقامة كيانين سياسيين فلسطيني وإسرائيلي منفصلينقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن الحل السياسي مع الفلسطينيين يقوم على كيانين منفصلين إسرائيلي فلسطيني مع الحفاظ على هيمنة إسرائيلية في المنطقة برمتها.وأضاف أن "هذين الكيانين سيكونان منفصلين سياسياً، لكن لا بد من التعاون الاقتصادي بينهما"، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلي (مكان).من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل هو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها.في هذا الإطار، قال المختص بالشأن الإسرائيلي، د.أحمد رفيق عوض، إن ما يقوله غانتس هو تأبيد للاحتلال وإعادة إنتاج له، مشيرا إلى أن كلام غانتس عن انفصال جغرافي فهو كلام سمج وسخيف وفيه تجاوز لكل المرجعيات وحتى لصفقة القرن.وأشار عوض إلى أن المقاومة تبقى هي الخيار الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين الآن في ظل مواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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الدفاع الروسية تدعو القوميين والمرتزقة الأجانب المحاصرين في معمل "آزوف ستال" للاستسلام
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قال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن وزارة الدفاع الروسية، تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة المحاصرين في آخر معاقلهم في معمل "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.
الدفاع الروسية تدعو القوميين والمرتزقة الأجانب المحاصرين في معمل "آزوف ستال" للاستسلام
وأضاف أن المقاتلين والمرتزقة الأجانب في وضع ميؤوس منه، مع القليل من الغذاء والماء، وأنهم يطالبون سلطات كييف بالإذن لهم بإلقاء أسلحتهم والاستسلام، لكنها ترفض بشكل قاطع.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية
، إيغور كوناشينكوف، أنه تم تحرير الرهائن الموجودين داخل مسجد مدينة ماريوبول من خلال عملية خاصة أدت إلى مقتل عشرات المرتزقة الأجانب.
وأكد أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية في منطقة أوديسا أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية، كانت في طريقها لتسليم مجموعة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا".
في هذا السياق، قال العميد أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي
إن حصار القوميين والمرتزقة الأجانب في معمل "آزوف ستال" في ماريوبول منتهي من الناحية العسكرية كونهم تحت حصار مطبق.
وأوضح أن "قيادة كييف تريد استدراج الوضع هناك لمأساة إنسانية تحت دعوى القضاء والإجهاز على محاصرين، وهو ما تعودنا عليه من الغرب الأمريكي والأوروبي"، على حد قوله.
وأشار حطيط إلى أن هناك خيارين أمام المحاصرين إما الاستسلام أو الموت جوعا، كما أن أمام القوات الروسية خيارين أيضا إما الاقتحام السريع الذي سيؤدي إلى مجزرة، وإما تطويق المكان والحفاظ على الحصار المحكم مما سيرهق القوات الروسية.
قادة الكتائب المسلحة في مصراتة يؤكدون أن الصراع بين الدبيبة وباشاغا سيبقى سياسيا
قال أبرز قادة التشكيلات المسلحة بمدينة مصراتة
غرب ليبيا، إنهم اتفقوا مع طرفي الصراع السياسي على الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة وفتحي باشاغا على أن يبقى الصراع سياسيا.
وأضافت الفصائل أنها تحمل الطرفين (الدبيبة وباشاغا) المسؤولية الكاملة تجاه أي دم يسال في ليبيا، كما حملوا بعثة الأمم المتحدة بالمسؤولية في حال حدوث أي صدامات بين الطرفين.
من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إن البيانات الصادرة عن القوى الأمنية والعسكرية في مصراتة وطرابلس، تؤكد على نهجه الثابت بعدم استعمال القوة.
وحمل باشاغا حكومة عبد الحميد دبيبة مسؤولية التصعيد والتحريض على العنف في ليبيا.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إسماعيل رويحة، إن هناك مغالطة وقعت فيها وسائل الإعلام فيما يتعلق بالأرتال العسكرية التي دخلت طرابلس، حيث إن هذه الأرتال تتبع حكومة الدبيبة ، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام منحازة لحكومة الدبيبة .
وأشار رويحة إلى أن باشاغا حاول أيضا الدخول إلى العاصمة، لكنه فشل بسبب تحشيد القوات التابعة لحكومة الدبيبة، لافتا إلى أن هناك وساطات ربما تنجح في وقف التصعيد.
وأضاف رويحة إلى أن عملية تطور الاحتدام إلى مواجهة عسكرية
أمر وارد خاصة في ظل استمرار منع باشاغا من الدخول إلى العاصمة وممارسة مهامه من خارج العاصمة.
غانتس يقترح إقامة كيانين سياسيين فلسطيني وإسرائيلي منفصلين
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
، أن الحل السياسي مع الفلسطينيين يقوم على كيانين منفصلين إسرائيلي فلسطيني مع الحفاظ على هيمنة إسرائيلية في المنطقة برمتها.
وأضاف أن "هذين الكيانين سيكونان منفصلين سياسياً، لكن لا بد من التعاون الاقتصادي بينهما"، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلي (مكان).
وأوضح أن "هذا الحل يضمن التواصل الجغرافي للمناطق الفلسطينية من خلال إنشاء بنى تحتية للمواصلات"، لافتا إلى أنه "من الصعب التوصل إلى سلام بالمعنى الواسع، لكنه يحاول إيجاد واقع أفضل".
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل هو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها.
في هذا الإطار، قال المختص بالشأن الإسرائيلي، د.أحمد رفيق عوض، إن ما يقوله غانتس هو تأبيد للاحتلال وإعادة إنتاج له، مشيرا إلى أن كلام غانتس عن انفصال جغرافي فهو كلام سمج وسخيف وفيه تجاوز لكل المرجعيات وحتى لصفقة القرن.
وأضاف عوض أن هذه التصريحات انتخابية نظرا لأن حكومته تنهار، لافتا إلى أن هناك جوا عاما من التطرف ودعوة للانفجار وإجهاض كل جهود المجتمع الدولي.
وأشار عوض إلى أن المقاومة تبقى هي الخيار الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين الآن في ظل مواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.