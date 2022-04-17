https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-تعلن-تصفية-1035-مرتزقا-أجنبيا-في-أكرانيا-1061285311.html

الدفاع الروسية تعلن تصفية 1035 مرتزقا أجنبيا في أكرانيا

الدفاع الروسية تعلن تصفية 1035 مرتزقا أجنبيا في أكرانيا

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية الروسية قضت على 1035 مرتزقا أجنبيا، في حين فر 912 آخرين من أوكرانيا. 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T09:19+0000

2022-04-17T09:19+0000

2022-04-17T09:19+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال كوناشينكوف "خلال العمليات القتالية قضت القوات المسلحة الروسية على 1035 مرتزقا أجنبيا. ورفض 912 مرتزقا آخر المشاركة في الأعمال العدائية وفروا من البلاد".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية محاصرة ما يصل إلى 400 مرتزق أجنبي في مدينة ماريوبول.وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، في إحاطة صحفية اليوم الأحد، "في المجموع، وفقا للجنود الأوكرانيين الذين استسلموا، فإن ما يصل إلى 400 من المرتزقة الأجانب محاصرون الآن في أراضي مؤسسة آزوفستال كجزء من المجموعة الأوكرانية".وأوضح أن معظمهم من مواطني الدول الأوروبية وكذلك كندا "في وقت سابق، أبلغنا بالفعل أن المحادثات اللاسلكية بين المسلحين في ماريوبول تجري بست لغات أجنبية. في حالة استمرار المقاومة، سيتم تدميرها جميعًا".وتابع كوناشينكوف أن كييف استقطبت حوالي 7000 مرتزق من دول مختلفة، مؤكدا أنه لم يتبق منهم سوى أقل من 5000 "إجمالا، مع بدء العملية العسكرية الخاصة، استقطب النظام القومي الكييفي 6824 من المرتزقة الأجانب من 63 دولة إلى أوكرانيا. جاءت أكبر مجموعة من بولندا - 1717 شخصا. وصل حوالي ألف و500 مرتزق من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكذلك رومانيا. من بريطانيا العظمى وجورجيا، كل منهما- ما يصل إلى 300 شخص. وصل 193 شخصا من المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في الجمهورية العربية السورية".ووفقا له، يتم توزيع الغالبية العظمى من المرتزقة الآن كجزء من المجموعات الأوكرانية في مدن كييف وخاركوف وأوديسا ونيكولاييف وماريوبول تم توزيعهم على المجموعات من قبل "مقر التنسيق الإقليمي" لما يسمى"فيلق الدفاع الدولي الأوكراني" في مدينة بيلا تسيركفا. ونتيجة للأعمال العدائية، انخفض عدد المرتزقة بشكل مطرد ويبلغ اليوم 4877 شخصا.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-تحرير-رهائن-مسجد-ماريوبول-ومقتل-عشرات-المرتزقة-وتدميرمعمل-ذخيرة-في-منطقة-كييف-1061282961.html

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روسيا