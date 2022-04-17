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الدفاع الروسية: تحرير رهائن مسجد ماريوبول ومقتل عشرات المرتزقة وتدمير معمل ذخيرة في ضواحي كييف
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-مصير-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-1061285188.html
الدفاع الروسية تكشف عن مصير المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
الدفاع الروسية تكشف عن مصير المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، عن مصير المسلحين المرتزقة الموجودين في أوكرانيا. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T09:17+0000
2022-04-17T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال كوناشينكوف خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة الدفاع الروسية إن "المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ولا يثبت أنهم مقاتلون أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".وأشار كوناشينكوف إلى أن المرتزقة الأجانب لا يشملهم ولا يطبق عليهم القانون الدولي الإنساني، مضيفا: "لقد جاؤوا إلى أوكرانيا لكسب المال عن طريق القتل، لذلك فإن أفضل ما ينتظرهم هو المسؤولية الجنائية وفترات السجن الطويلة".واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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العالم, روسيا

الدفاع الروسية تكشف عن مصير المرتزقة الأجانب في أوكرانيا

09:17 GMT 17.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورقوات دونيتسك الشعبية تنتشر في شوارع مدينة ماريوبول، أوكرانيا 31 مارس 2022
قوات دونيتسك الشعبية تنتشر في شوارع مدينة ماريوبول، أوكرانيا 31 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، عن مصير المسلحين المرتزقة الموجودين في أوكرانيا.
وقال كوناشينكوف خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة الدفاع الروسية إن "المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ولا يثبت أنهم مقاتلون أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".
وأشار كوناشينكوف إلى أن المرتزقة الأجانب لا يشملهم ولا يطبق عليهم القانون الدولي الإنساني، مضيفا: "لقد جاؤوا إلى أوكرانيا لكسب المال عن طريق القتل، لذلك فإن أفضل ما ينتظرهم هو المسؤولية الجنائية وفترات السجن الطويلة".
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
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