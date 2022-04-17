https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-مصير-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-1061285188.html
الدفاع الروسية تكشف عن مصير المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
الدفاع الروسية تكشف عن مصير المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، عن مصير المسلحين المرتزقة الموجودين في أوكرانيا. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T09:17+0000
2022-04-17T09:17+0000
2022-04-17T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال كوناشينكوف خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة الدفاع الروسية إن "المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ولا يثبت أنهم مقاتلون أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".وأشار كوناشينكوف إلى أن المرتزقة الأجانب لا يشملهم ولا يطبق عليهم القانون الدولي الإنساني، مضيفا: "لقد جاؤوا إلى أوكرانيا لكسب المال عن طريق القتل، لذلك فإن أفضل ما ينتظرهم هو المسؤولية الجنائية وفترات السجن الطويلة".واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الدفاع الروسية تكشف عن مصير المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
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كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، عن مصير المسلحين المرتزقة الموجودين في أوكرانيا.
وقال كوناشينكوف خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة الدفاع الروسية إن "المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ولا يثبت أنهم مقاتلون أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".
وأشار كوناشينكوف إلى أن المرتزقة الأجانب لا يشملهم ولا يطبق عليهم القانون الدولي الإنساني، مضيفا: "لقد جاؤوا إلى أوكرانيا لكسب المال عن طريق القتل، لذلك فإن أفضل ما ينتظرهم هو المسؤولية الجنائية وفترات السجن الطويلة".
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية
هو تحرير إقليم دونباس.