https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-كييف-تأمر-مقاتلي-آزوف-بإطلاق-النار-على-كل-من-يلقي-سلاحه-مستسلما----1061284388.html
الدفاع الروسية: كييف تأمر مقاتلي "آزوف" بإطلاق النار على كل من يلقي سلاحه مستسلما في ماريوبول
الدفاع الروسية: كييف تأمر مقاتلي "آزوف" بإطلاق النار على كل من يلقي سلاحه مستسلما في ماريوبول
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سلطات كييف تمنع المسلحين الباقين في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا من التفاوض مع القوات الروسية حول استسلامهم لها، وتأمر... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T08:45+0000
2022-04-17T08:45+0000
2022-04-17T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية طلبت من أفراد مجموعة مسلحة محاصرة في مصنع "آزوفستال" للمعادن بالاستسلام وإلقاء السلاح طواعية مقابل تأمين حياتهم، لكن "نظام كييف القومي منع مفاوضات الاستسلام وأمر النازيين في كتيبة آزوف بإطلاق النار فورًا على أي شخص يترك سلاحه، سواء أكان من العسكريين الأوكرانيين أم من المرتزقة الأجانب".وأعلن مدير مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن المسلحين العالقين في منطقة معمل "أزوف ستال" في مدينة ماريوبول وضعهم حرج، دون طعام ومياه، وهم يطلبون من كييف السماح لهم بالاستسلام، لكن كييف ترفض السماح لهم بذلك.إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-محاصرة-400-من-المرتزقة-الأجانب-في-ماريوبول--1061284228.html
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روسيا
الدفاع الروسية: كييف تأمر مقاتلي "آزوف" بإطلاق النار على كل من يلقي سلاحه مستسلما في ماريوبول
08:45 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 17.04.2022) تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سلطات كييف تمنع المسلحين الباقين في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا من التفاوض مع القوات الروسية حول استسلامهم لها، وتأمر النازيين في كتيبة آزوف بإطلاق النار على كل من يترك سلاحه.
موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية
طلبت من أفراد مجموعة مسلحة محاصرة في مصنع "آزوفستال" للمعادن بالاستسلام وإلقاء السلاح طواعية مقابل تأمين حياتهم، لكن "نظام كييف القومي منع مفاوضات الاستسلام وأمر النازيين في كتيبة آزوف بإطلاق النار فورًا على أي شخص يترك سلاحه، سواء أكان من العسكريين الأوكرانيين أم من المرتزقة الأجانب".
وأعلن مدير مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن المسلحين العالقين في منطقة معمل "أزوف ستال" في مدينة ماريوبول
وضعهم حرج، دون طعام ومياه، وهم يطلبون من كييف السماح لهم بالاستسلام، لكن كييف ترفض السماح لهم بذلك.
إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.