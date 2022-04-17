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الدفاع الروسية: تحرير رهائن مسجد ماريوبول ومقتل عشرات المرتزقة وتدمير معمل ذخيرة في ضواحي كييف
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-كييف-تأمر-مقاتلي-آزوف-بإطلاق-النار-على-كل-من-يلقي-سلاحه-مستسلما----1061284388.html
الدفاع الروسية: كييف تأمر مقاتلي "آزوف" بإطلاق النار على كل من يلقي سلاحه مستسلما في ماريوبول
الدفاع الروسية: كييف تأمر مقاتلي "آزوف" بإطلاق النار على كل من يلقي سلاحه مستسلما في ماريوبول
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سلطات كييف تمنع المسلحين الباقين في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا من التفاوض مع القوات الروسية حول استسلامهم لها، وتأمر... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T08:45+0000
2022-04-17T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية طلبت من أفراد مجموعة مسلحة محاصرة في مصنع "آزوفستال" للمعادن بالاستسلام وإلقاء السلاح طواعية مقابل تأمين حياتهم، لكن "نظام كييف القومي منع مفاوضات الاستسلام وأمر النازيين في كتيبة آزوف بإطلاق النار فورًا على أي شخص يترك سلاحه، سواء أكان من العسكريين الأوكرانيين أم من المرتزقة الأجانب".وأعلن مدير مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن المسلحين العالقين في منطقة معمل "أزوف ستال" في مدينة ماريوبول وضعهم حرج، دون طعام ومياه، وهم يطلبون من كييف السماح لهم بالاستسلام، لكن كييف ترفض السماح لهم بذلك.إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-محاصرة-400-من-المرتزقة-الأجانب-في-ماريوبول--1061284228.html
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روسيا

الدفاع الروسية: كييف تأمر مقاتلي "آزوف" بإطلاق النار على كل من يلقي سلاحه مستسلما في ماريوبول

08:45 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 17.04.2022)
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، أوكرانيا 3 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، أوكرانيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سلطات كييف تمنع المسلحين الباقين في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا من التفاوض مع القوات الروسية حول استسلامهم لها، وتأمر النازيين في كتيبة آزوف بإطلاق النار على كل من يترك سلاحه.
موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية طلبت من أفراد مجموعة مسلحة محاصرة في مصنع "آزوفستال" للمعادن بالاستسلام وإلقاء السلاح طواعية مقابل تأمين حياتهم، لكن "نظام كييف القومي منع مفاوضات الاستسلام وأمر النازيين في كتيبة آزوف بإطلاق النار فورًا على أي شخص يترك سلاحه، سواء أكان من العسكريين الأوكرانيين أم من المرتزقة الأجانب".
وأعلن مدير مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن المسلحين العالقين في منطقة معمل "أزوف ستال" في مدينة ماريوبول وضعهم حرج، دون طعام ومياه، وهم يطلبون من كييف السماح لهم بالاستسلام، لكن كييف ترفض السماح لهم بذلك.
إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: محاصرة 400 من المرتزقة الأجانب في ماريوبول
08:33 GMT
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
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