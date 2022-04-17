https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-اليابانية-نجمع-ونحلل-معلومات-حول-الصواريخ-التي-أطلقتها-بيونغ-يانغ-مؤخرا-1061282012.html
الدفاع اليابانية: نجمع ونحلل معلومات حول الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ مؤخرا
الدفاع اليابانية: نجمع ونحلل معلومات حول الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ مؤخرا
أعلنت اليابان اليوم الأحد أنها بصدد جمع وتحليل المعلومات حول اختبارات الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T07:31+0000
2022-04-17T07:31+0000
2022-04-17T07:31+0000
كوريا الشمالية
اليابان
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طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع اليابانية فقد أكدت أنها تقوم بجمع وتحليل المعلومات حول المقذوفين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان في اليوم السابق بهدف تحديد نوعيتهما.وقال البيان: "بالنظر إلى المعلومات الواردة حتى الآن، هناك احتمال أن تكون كوريا الشمالية قد أطلقت قذيفة مجهولة في اليوم السابق، ونحن نواصل جمع وتحليل المعلومات لتحديد نوع القذيفة".من جهتها قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين باتجاه بحر اليابان من منطقة مدينة هامهونغ الواقعة على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.بدورها، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأحد أن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، أشرف شخصيًا على تجربة إطلاق نظام توجيه تكتيكي جديد، وهو أمر مهم لزيادة فعالية الأسلحة النووية التكتيكية.وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، فإن النظام الجديد مشابه للنسخة المحسنة من الصاروخ الباليستي التكتيكي KN-23 الذي يعمل بالوقود الصلب في كوريا الشمالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/زعيم-كوريا-الشمالية-يشهد-تجربة-إطلاق-سلاح-تكتيكي-موجه-جديد-1061279082.html
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كوريا الشمالية, اليابان
الدفاع اليابانية: نجمع ونحلل معلومات حول الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ مؤخرا
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أعلنت اليابان اليوم الأحد أنها بصدد جمع وتحليل المعلومات حول اختبارات الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة.
طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع اليابانية فقد أكدت أنها تقوم بجمع وتحليل المعلومات حول المقذوفين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية
باتجاه بحر اليابان في اليوم السابق بهدف تحديد نوعيتهما.
وقال البيان: "بالنظر إلى المعلومات الواردة حتى الآن، هناك احتمال أن تكون كوريا الشمالية قد أطلقت قذيفة مجهولة في اليوم السابق، ونحن نواصل جمع وتحليل المعلومات لتحديد نوع القذيفة".
كما شددت على أن طوكيو لم تسجل "دخول أي قذائف إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".
من جهتها قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين باتجاه بحر اليابان من منطقة مدينة هامهونغ الواقعة على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.
وأوضحت أن أقصى ارتفاع طيران للمقذوفات بلغ 25 كيلومترًا (15.5 ميل) وكانت المسافة 110 كيلومترات (68 ميلاً).
بدورها، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأحد أن زعيم البلاد
، كيم جونغ أون، أشرف شخصيًا على تجربة إطلاق نظام توجيه تكتيكي جديد، وهو أمر مهم لزيادة فعالية الأسلحة النووية التكتيكية.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، فإن النظام الجديد مشابه للنسخة المحسنة من الصاروخ الباليستي التكتيكي KN-23 الذي يعمل بالوقود الصلب في كوريا الشمالية.