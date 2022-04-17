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https://arabic.sputniknews.com/20220417/الرئيس-اللبناني-الانتخابات-في-موعدها-وكل-شيء-أصبح-جاهزا-لها-1061286094.html
الرئيس اللبناني: الانتخابات في موعدها وكل شيء أصبح جاهزا لها
الرئيس اللبناني: الانتخابات في موعدها وكل شيء أصبح جاهزا لها
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الانتخابات ستعقد في موعدها، مشيرا إلى أن كل شيء أصبح جاهزا لإجرائها. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T09:27+0000
2022-04-17T09:27+0000
أخبار لبنان
العماد ميشيل عون
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ووفقا لكلمة له من البطريركية الماروينة في بكركي قال عون: " أطمئن الجميع أن الانتخابات النيابية في موعدها، وكل التحضيرات أصبحت جاهزة، ولا سمح الله ما يصير شي".وأوضح أن بلاده "تعيش مرحلة صعبة تراكمت فيها المشاكل"، مشيرا إلى أنه يعيش "مع اللبنانيين مشاكلهم وما أصابهم أصابني".وتمنى الرئيس اللبناني "أن يؤثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إيجابا على الوضع في لبنان، ويكون بداية الصعود من الهاوية".وقال إنه تحدث مع البطريرك الماروني ماري بشارة بطرس الراعي عن زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان، قائلا إنها "زيارة ننتظرها ونتطلع إليها وستحمل معها الأمل والرجاء والفرح".وأشار عون إلى عودة العلاقات مع بعض الدول الخليجية مؤكدا أن بلاده تريد "أفضل العلاقات مع الدول العربية، وعودة السفراء الى بيروت خطوة مهمة في هذا المجال".
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أخبار لبنان, العماد ميشيل عون

الرئيس اللبناني: الانتخابات في موعدها وكل شيء أصبح جاهزا لها

09:27 GMT 17.04.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الانتخابات ستعقد في موعدها، مشيرا إلى أن كل شيء أصبح جاهزا لإجرائها.
ووفقا لكلمة له من البطريركية الماروينة في بكركي قال عون: " أطمئن الجميع أن الانتخابات النيابية في موعدها، وكل التحضيرات أصبحت جاهزة، ولا سمح الله ما يصير شي".
وأوضح أن بلاده "تعيش مرحلة صعبة تراكمت فيها المشاكل"، مشيرا إلى أنه يعيش "مع اللبنانيين مشاكلهم وما أصابهم أصابني".
وتمنى الرئيس اللبناني "أن يؤثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إيجابا على الوضع في لبنان، ويكون بداية الصعود من الهاوية".
وقال إنه تحدث مع البطريرك الماروني ماري بشارة بطرس الراعي عن زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان، قائلا إنها "زيارة ننتظرها ونتطلع إليها وستحمل معها الأمل والرجاء والفرح".
وأشار عون إلى عودة العلاقات مع بعض الدول الخليجية مؤكدا أن بلاده تريد "أفضل العلاقات مع الدول العربية، وعودة السفراء الى بيروت خطوة مهمة في هذا المجال".
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