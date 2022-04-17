الرئيس اللبناني: الانتخابات في موعدها وكل شيء أصبح جاهزا لها
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
© AP Photo / Dalati Nohra
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الانتخابات ستعقد في موعدها، مشيرا إلى أن كل شيء أصبح جاهزا لإجرائها.
ووفقا لكلمة له من البطريركية الماروينة في بكركي قال عون: " أطمئن الجميع أن الانتخابات النيابية في موعدها، وكل التحضيرات أصبحت جاهزة، ولا سمح الله ما يصير شي".
من بكركي: اطمئن الجميع ان الانتخابات النيابية في موعدها— General Michel Aoun (@General_Aoun) April 17, 2022
وأوضح أن بلاده "تعيش مرحلة صعبة تراكمت فيها المشاكل"، مشيرا إلى أنه يعيش "مع اللبنانيين مشاكلهم وما أصابهم أصابني".
وتمنى الرئيس اللبناني "أن يؤثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إيجابا على الوضع في لبنان، ويكون بداية الصعود من الهاوية".
من بكركي: لبنان يعيش مرحلة صعبة تراكمت فيها المشاكل وانا اعيش مع اللبنانيين مشاكلهم وما أصابهم أصابني، ونأمل ان يؤثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ايجابا على الوضع في لبنان، ويكون بداية الصعود من الهاوية— General Michel Aoun (@General_Aoun) April 17, 2022
وقال إنه تحدث مع البطريرك الماروني ماري بشارة بطرس الراعي عن زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان، قائلا إنها "زيارة ننتظرها ونتطلع إليها وستحمل معها الأمل والرجاء والفرح".
من بكركي: تحدثت مع غبطته عن زيارة قداسة البابا الى لبنان، وهي زيارة ننتظرها ونتطلع اليها وستحمل معها الأمل والرجاء والفرح— General Michel Aoun (@General_Aoun) April 17, 2022
وأشار عون إلى عودة العلاقات مع بعض الدول الخليجية مؤكدا أن بلاده تريد "أفضل العلاقات مع الدول العربية، وعودة السفراء الى بيروت خطوة مهمة في هذا المجال".