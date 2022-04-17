https://arabic.sputniknews.com/20220417/الشرطة-الأمريكية-تلقي-القبض-على-المشتبه-به-في-إطلاق-نار-بـكارولينا-الجنوبية-1061293934.html
الشرطة الأمريكية تلقي القبض على المشتبه به في إطلاق نار بـ"كارولينا الجنوبية"
الشرطة الأمريكية تلقي القبض على المشتبه به في إطلاق نار بـ"كارولينا الجنوبية"
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به على صلة بحادث إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية "كارولينا الجنوبية"، والذي أسفر عن إصابة 14 شخصا. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:46+0000
2022-04-17T12:46+0000
2022-04-17T12:46+0000
إطلاق نار في شيكاغو
أمريكية
جرحى
متهم
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وقال رئيس شرطة كولومبيا ويليام هولبروك، في بيان، إن "المشتبه به، يدعى جوين إم برايس، 22 عاما، وكان واحدا من 3 أشخاص اعتقلتهم السلطات المختصة في البداية، ولا يزال حالياً رهن الاحتجاز لدى الشرطة، ومن المتوقع أن يتهم بحمل مسدس بشكل غير قانوني"، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، الأمريكية.وأكد المسؤول الأمني أنه "لم ترد أنباء عن سقوط قتلى، إلا أن 9 أشخاص أصيبوا بالرصاص، و5 بجروح أثناء محاولتهم الفرار من المركز التجاري طلبا للأمان".وأشارت الوكالة إلى أن المحققين يعتقدون أن 3 مشتبه بهم على الأقل حملوا أسلحة نارية داخل المركز التجاري، إلا أنهم يعملون حاليا على تحديد عدد المشتبه بهم الذين أطلقوا النار، فيما أكدت الشرطة ضبط سلاح ناري واحد على الأقل.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الشرطة-الأمريكية-تعلن-عن-ما-لا-يقل-عن-12-إصابة-في-حادث-إطلاق-نار-بمركز-تجاري-في-كولومبيا-1061278729.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إطلاق نار في شيكاغو, أمريكية, جرحى, متهم
الشرطة الأمريكية تلقي القبض على المشتبه به في إطلاق نار بـ"كارولينا الجنوبية"
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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به على صلة بحادث إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية "كارولينا الجنوبية"، والذي أسفر عن إصابة 14 شخصا.
وقال رئيس شرطة كولومبيا ويليام هولبروك، في بيان، إن "المشتبه به، يدعى جوين إم برايس، 22 عاما، وكان واحدا من 3 أشخاص اعتقلتهم السلطات المختصة في البداية، ولا يزال حالياً رهن الاحتجاز لدى الشرطة، ومن المتوقع أن يتهم بحمل مسدس بشكل غير قانوني"، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، الأمريكية.
وأضاف هولبروك أن "14 شخصا أصيبوا خلال إطلاق النار في مركز كولومبيانا، وتراوحت أعمار الضحايا بين 15 و73 عاما".
وأكد المسؤول الأمني أنه "لم ترد أنباء عن سقوط قتلى، إلا أن 9 أشخاص أصيبوا بالرصاص، و5 بجروح أثناء محاولتهم الفرار من المركز التجاري طلبا للأمان".
وأشارت الوكالة إلى أن المحققين يعتقدون أن 3 مشتبه بهم على الأقل حملوا أسلحة نارية داخل المركز التجاري، إلا أنهم يعملون حاليا على تحديد عدد المشتبه بهم الذين أطلقوا النار، فيما أكدت الشرطة ضبط سلاح ناري واحد على الأقل.