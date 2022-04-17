https://arabic.sputniknews.com/20220417/الصين-تطلق-طريقا-دوليا-بريا-بحريا-مع-دول-الآسيان-1061299461.html
الصين تطلق طريقا دوليا "بريا بحريا" مع دول الآسيان
الصين تطلق طريقا دوليا "بريا بحريا" مع دول الآسيان
أطلقت الصين طريقا تجاريا جديدا يعتبر بمثابة ممر للتجارة واللوجستيات يربط غرب الصين بدول "الآسيان". 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T14:39+0000
2022-04-17T14:39+0000
2022-04-17T14:39+0000
العالم
اقتصاد
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ويمتد ممر التجارة الدولي الجديد بين البر والبحر وهو ممر "للتجارة واللوجستيات"، حيث تم إنشاؤه بشكل مشترك من قبل مقاطعات الصين الغربية ودول "الآسيان"، وهي كتلة تأسست عام 1967 وتتكون من 10 دول وهي: بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.وبحسب وكالة "شينخوا"، فقد أطلق الطريق الجديد يوم السبت الماضي، بهدف خلق رابط لمقاطعة خنان بوسط الصين.وغادر قطار نحو الشمال "محملا بالنشاء التايلاندي، من مدينة تشينتشو في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين".وغادر قطار آخر باتجاه الجنوب من مدينة لوخه بمقاطعة خنان محملا "بعجلات ألمنيوم وسلع أخرى"، في نفس الوقت، حيث سيصل القطاران خلال أربعة أيام.وبين تسي شيون، أنه في المستقبل، "سيتم نقل البضائع والمواد الخام من المقاطعة الوسطى بشكل مستمر إلى أسواق الدول الأعضاء في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة عبر هذه القناة".ونوهت الوكالة إلى أن دول الآسيان، أصبحت في الفترة الأخيرة، ثاني أكبر شريك تجاري لمقاطعة خنان الصينية، بفضل خدمة الشحن البري- البحري، حيث تستمر مدة الشحن 7 أيام فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/وكالة-صينية-بكين-تعيد-الحياة-لـطريق-الحرير-القديم-بمبادرة-الحزم-والطريق--1061291770.html
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العالم, اقتصاد
الصين تطلق طريقا دوليا "بريا بحريا" مع دول الآسيان
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أطلقت الصين طريقا تجاريا جديدا يعتبر بمثابة ممر للتجارة واللوجستيات يربط غرب الصين بدول "الآسيان".
ويمتد ممر التجارة الدولي الجديد بين البر والبحر وهو ممر "للتجارة واللوجستيات"، حيث تم إنشاؤه بشكل مشترك من قبل مقاطعات الصين الغربية ودول "الآسيان"، وهي كتلة تأسست عام 1967 وتتكون من 10 دول وهي: بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.
وبحسب وكالة "شينخوا"
، فقد أطلق الطريق الجديد يوم السبت الماضي، بهدف خلق رابط لمقاطعة خنان بوسط الصين.
وغادر قطار نحو الشمال "محملا بالنشاء التايلاندي، من مدينة تشينتشو في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين".
وغادر قطار آخر باتجاه الجنوب من مدينة لوخه بمقاطعة خنان محملا "بعجلات ألمنيوم وسلع أخرى"، في نفس الوقت، حيث سيصل القطاران خلال أربعة أيام.
"إن توسيع خدمة الشحن البري-البحري من غربي الصين إلى خنان بوسط الصين، يتميز بأهمية كبيرة في تعزيز التواصل بين الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد، ما يضمن مشاركة الفرص التي توفرها الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بين المزيد من الناس".
شو تسي شيون
نائب المدير العام لفرع قوانغشي لشركة الصين المتحدة الدولية المحدودة لحاويات السكك الحديد
وبين تسي شيون، أنه في المستقبل، "سيتم نقل البضائع والمواد الخام من المقاطعة الوسطى بشكل مستمر إلى أسواق الدول الأعضاء في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة عبر هذه القناة".
ونوهت الوكالة إلى أن دول الآسيان، أصبحت في الفترة الأخيرة، ثاني أكبر شريك تجاري لمقاطعة خنان الصينية، بفضل خدمة الشحن البري- البحري، حيث تستمر مدة الشحن 7 أيام فقط.