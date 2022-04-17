https://arabic.sputniknews.com/20220417/الصين-تنشئ-خط-سكك-حديدية-فائقة-السرعة-على-سطح-البحر-بطول-14-كلم-1061287104.html
الصين تنشئ خط سكك حديدية فائقة السرعة على سطح البحر بطول 14 كلم
الصين تنشئ خط سكك حديدية فائقة السرعة على سطح البحر بطول 14 كلم
تتوسع الصين في مشروعات البنية التحتية خاصة في مجال الطرق ومنها إنشاء جسر معلق للسكك الحديدية على سطح البحر. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:09+0000
2022-04-17T10:09+0000
2022-04-17T10:09+0000
منوعات
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن الصين تقوم بإنشاء جسر معلق على سطح البحر يتجاوز طوله 14 كيلومترا.ولفتت الصحيفة إلى أن الجسر سيكون مصممة لعبور القطارات فائقة السرعة، مشيرة إلى أن المشروع هو الأول من نوعه في الصين.وبحسب الصحيفة فإن هذا المشروع يتم إنشاؤه فوق مياه خليج مقاطعة فوجيان الواقعة على مضيق تايوان، جنوب شرقي الصين ضمن خط سكة حديد "فوتشو - شيامن".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
الصين تنشئ خط سكك حديدية فائقة السرعة على سطح البحر بطول 14 كلم
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تتوسع الصين في مشروعات البنية التحتية خاصة في مجال الطرق ومنها إنشاء جسر معلق للسكك الحديدية على سطح البحر.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن الصين تقوم بإنشاء جسر معلق
على سطح البحر يتجاوز طوله 14 كيلومترا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجسر سيكون مصممة لعبور القطارات فائقة السرعة
، مشيرة إلى أن المشروع هو الأول من نوعه في الصين.
وبحسب الصحيفة فإن هذا المشروع يتم إنشاؤه فوق مياه خليج مقاطعة فوجيان الواقعة على مضيق تايوان، جنوب شرقي الصين ضمن خط سكة حديد
"فوتشو - شيامن".