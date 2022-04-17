عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220417/الصين-تنشئ-خط-سكك-حديدية-فائقة-السرعة-على-سطح-البحر-بطول-14-كلم-1061287104.html
الصين تنشئ خط سكك حديدية فائقة السرعة على سطح البحر بطول 14 كلم
الصين تنشئ خط سكك حديدية فائقة السرعة على سطح البحر بطول 14 كلم
تتوسع الصين في مشروعات البنية التحتية خاصة في مجال الطرق ومنها إنشاء جسر معلق للسكك الحديدية على سطح البحر. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:09+0000
2022-04-17T10:09+0000
منوعات
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049627283_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_88f98ef5798b5aaf407281c06e9e041f.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن الصين تقوم بإنشاء جسر معلق على سطح البحر يتجاوز طوله 14 كيلومترا.ولفتت الصحيفة إلى أن الجسر سيكون مصممة لعبور القطارات فائقة السرعة، مشيرة إلى أن المشروع هو الأول من نوعه في الصين.وبحسب الصحيفة فإن هذا المشروع يتم إنشاؤه فوق مياه خليج مقاطعة فوجيان الواقعة على مضيق تايوان، جنوب شرقي الصين ضمن خط سكة حديد "فوتشو - شيامن".
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049627283_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_2830dd3f63bfcdca064fc0e9171358a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصين

الصين تنشئ خط سكك حديدية فائقة السرعة على سطح البحر بطول 14 كلم

10:09 GMT 17.04.2022
© REUTERS / STRINGERقطار الصين المغناطيسي الأسرع في العالم
قطار الصين المغناطيسي الأسرع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبرTelegram
تتوسع الصين في مشروعات البنية التحتية خاصة في مجال الطرق ومنها إنشاء جسر معلق للسكك الحديدية على سطح البحر.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن الصين تقوم بإنشاء جسر معلق على سطح البحر يتجاوز طوله 14 كيلومترا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجسر سيكون مصممة لعبور القطارات فائقة السرعة، مشيرة إلى أن المشروع هو الأول من نوعه في الصين.
وبحسب الصحيفة فإن هذا المشروع يتم إنشاؤه فوق مياه خليج مقاطعة فوجيان الواقعة على مضيق تايوان، جنوب شرقي الصين ضمن خط سكة حديد "فوتشو - شيامن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала