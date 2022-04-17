https://arabic.sputniknews.com/20220417/الطيران-العراقي-يدمر-مفرزة-لداعش-في-ديالى-1061303865.html
الطيران العراقي يدمر مفرزة لداعش في ديالى
الطيران العراقي يدمر مفرزة لداعش في ديالى
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تنفيذ ثلاث ضربات جوية استهدفت مفرزة لعناصر تنظيم داعش في ديالى. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T16:30+0000
2022-04-17T16:30+0000
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العالم العربي
العراق
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وقالت الخلية في بيان نقلته "السومرية نيوز"، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة وبحسب معلومات استخبارية من قبل جهاز الامن الوطني، ومتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات ال F16 العراقية ثلاث ضربات جوية استهدفت خلالها مفرزة من عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة نارين".وأضافت، أنه "شرعت قطعات الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات ديالى بالتوجه الى المنطقة المستهدفة لتفتيش المكان، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً ".وأعلنت القوات المسلحة العراقية، بوقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان، وألقت القبض على ثلاثة عناصر، موضحة أن اثنين من بينهم من جنسيات أخرى.وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/القوات-العراقية-تعتقل-إرهابيا-خطيرا-غربي-البلاد-1061240938.html
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العالم العربي, العراق
الطيران العراقي يدمر مفرزة لداعش في ديالى
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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تنفيذ ثلاث ضربات جوية استهدفت مفرزة لعناصر تنظيم داعش في ديالى.
وقالت الخلية في بيان نقلته "السومرية نيوز"
، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة وبحسب معلومات استخبارية من قبل جهاز الامن الوطني، ومتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات ال F16 العراقية ثلاث ضربات جوية استهدفت خلالها مفرزة من عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة نارين".
وأضافت، أنه "شرعت قطعات الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات ديالى بالتوجه الى المنطقة المستهدفة لتفتيش المكان، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً ".
وأعلنت القوات المسلحة العراقية، بوقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي
لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان، وألقت القبض على ثلاثة عناصر، موضحة أن اثنين من بينهم من جنسيات أخرى.
وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.