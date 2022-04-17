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https://arabic.sputniknews.com/20220417/العثور-على-مستودع-ذخيرة-مهجور-لكتيبة-آزوف-النازية-في-مجمع-صحي-في-دونيتسك-1061284608.html
العثور على مستودع ذخيرة مهجور لكتيبة آزوف النازية في مجمع صحي بدونيتسك
العثور على مستودع ذخيرة مهجور لكتيبة آزوف النازية في مجمع صحي بدونيتسك
عثرت القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية على مستودع ذخيرة مهجور لكتيبة آزوف النازية الجديدة، في مجمع صحي في دونيتسك. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T08:47+0000
2022-04-17T08:47+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ووفقا لمراسل سبوتنيك، فقد تم العثور على مستودع ذخيرة مهجور لكتيبة النازيين الجدد الأوكرانيين آزوف في قبو مجمع يالطا الصحي الواقع في قرية أورزوف في جمهورية دونيتسك الشعبية .ويقع المجمع على ساحل بحر آزوف على بعد حوالي 40 كيلومترًا (24.8 ميل) غرب ماريوبول.يشار إلى أن روسيا شنت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.وفيما قالت روسيا إن الهدف من عملياتها هو "نزع السلاح من أوكرانيا"، ردت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون بعدة جولات من العقوبات التي استهدفت كيانات ومؤسسات وشخصيات روسية.
https://arabic.sputniknews.com/20170927/أوكرانيا-إجلاء-مستودع-للذخيرة-1026407963.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

العثور على مستودع ذخيرة مهجور لكتيبة آزوف النازية في مجمع صحي بدونيتسك

08:47 GMT 17.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyحريق في مستودع ذخيرة في أوكرانيا
حريق في مستودع ذخيرة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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عثرت القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية على مستودع ذخيرة مهجور لكتيبة آزوف النازية الجديدة، في مجمع صحي في دونيتسك.
ووفقا لمراسل سبوتنيك، فقد تم العثور على مستودع ذخيرة مهجور لكتيبة النازيين الجدد الأوكرانيين آزوف في قبو مجمع يالطا الصحي الواقع في قرية أورزوف في جمهورية دونيتسك الشعبية .
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إجلاء الآلاف في أوكرانيا بعد وقوع انفجارات في مستودع للذخيرة
27 سبتمبر 2017, 06:27 GMT
ويقع المجمع على ساحل بحر آزوف على بعد حوالي 40 كيلومترًا (24.8 ميل) غرب ماريوبول.

ويوجد مستودع الذخيرة في الطابق السفلي تحت مجمع يالطا الصحي، ويحتوي على عدد كبير من صناديق الذخيرة.

يشار إلى أن روسيا شنت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.
وفيما قالت روسيا إن الهدف من عملياتها هو "نزع السلاح من أوكرانيا"، ردت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون بعدة جولات من العقوبات التي استهدفت كيانات ومؤسسات وشخصيات روسية.
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