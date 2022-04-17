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https://arabic.sputniknews.com/20220417/العراق-يستدعي-القائم-بالأعمال-السويدي-بعد-حرق-محتجين-لنسخة-من-القرآن-الكريم--شرقي-السويد--1061292162.html
العراق يستدعي القائم بالأعمال السويدي بعد حرق محتجين لنسخة من القرآن الكريم شرقي السويد
العراق يستدعي القائم بالأعمال السويدي بعد حرق محتجين لنسخة من القرآن الكريم شرقي السويد
أعلنت الخارجية العراقية السوم الأحد استدعاء القائم بأعمال ممكلة السويد في بغداد بسبب إهانة محتجين سويديين لرمز من رموز الدين الإسلامي. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:08+0000
2022-04-17T12:08+0000
العراق
استدعاء
السويد
إهانة
الدين
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وقالت الخارجية في بيان "استدعت وزارة الخارجيَّة، اليوم الأحد الموافق 2022/4/17، القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد السيد هاكان روث، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقيّة، إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نسَخة من القرآن الكريم، بنحوٍ عُدَّ استفزازاً لمشاعر المسلمين وأساءَ بشكلٍ بالغ الحساسية لمقدساتهم، كما أنَّ فعلاً كهذا يُجافيّ مبادئَ الإنسانيَّة التي تعكسُ جوهرَ الأديان وتناقض منطلق الإعتراف بالآخر الديني".ختم البيان "ولكل ما تقدَّم، نحثُّ الحكومة السويديّة لإيقاف أي أعمال تحمل طابعا فئويا أو مُثيرا لمشاعر المكونات الدينيّة سيما ما يمسُّ المقدسات الإسلاميَّة".
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العراق, استدعاء, السويد, إهانة, الدين

العراق يستدعي القائم بالأعمال السويدي بعد حرق محتجين لنسخة من القرآن الكريم شرقي السويد

12:08 GMT 17.04.2022
© Sputnik . Safa Ismailالسوري أكسم سلامة ينتهي من كتابة نسخة عن القرآن الكريم بخط اليد وبالخط القرآني، ريف اللاذقية، سوريا 28 أبريل 2021
السوري أكسم سلامة ينتهي من كتابة نسخة عن القرآن الكريم بخط اليد وبالخط القرآني، ريف اللاذقية، سوريا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Safa Ismail
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أعلنت الخارجية العراقية السوم الأحد استدعاء القائم بأعمال ممكلة السويد في بغداد بسبب إهانة محتجين سويديين لرمز من رموز الدين الإسلامي.
وقالت الخارجية في بيان "استدعت وزارة الخارجيَّة، اليوم الأحد الموافق 2022/4/17، القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد السيد هاكان روث، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقيّة، إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نسَخة من القرآن الكريم، بنحوٍ عُدَّ استفزازاً لمشاعر المسلمين وأساءَ بشكلٍ بالغ الحساسية لمقدساتهم، كما أنَّ فعلاً كهذا يُجافيّ مبادئَ الإنسانيَّة التي تعكسُ جوهرَ الأديان وتناقض منطلق الإعتراف بالآخر الديني".
وأضافت الخارجية "هذا الأمر يحملُ انعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين بعامّة، سواء كان في الدول الإسلاميَّة والعربيَّة أم في المجتمعات المسلمة في أوروبا".
ختم البيان "ولكل ما تقدَّم، نحثُّ الحكومة السويديّة لإيقاف أي أعمال تحمل طابعا فئويا أو مُثيرا لمشاعر المكونات الدينيّة سيما ما يمسُّ المقدسات الإسلاميَّة".
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