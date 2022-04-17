https://arabic.sputniknews.com/20220417/العراق-يستدعي-القائم-بالأعمال-السويدي-بعد-حرق-محتجين-لنسخة-من-القرآن-الكريم--شرقي-السويد--1061292162.html
العراق يستدعي القائم بالأعمال السويدي بعد حرق محتجين لنسخة من القرآن الكريم شرقي السويد
العراق يستدعي القائم بالأعمال السويدي بعد حرق محتجين لنسخة من القرآن الكريم شرقي السويد
أعلنت الخارجية العراقية السوم الأحد استدعاء القائم بأعمال ممكلة السويد في بغداد بسبب إهانة محتجين سويديين لرمز من رموز الدين الإسلامي. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:08+0000
2022-04-17T12:08+0000
2022-04-17T12:08+0000
العراق
استدعاء
السويد
إهانة
الدين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1048834381_0:118:1099:736_1920x0_80_0_0_eb1c3d66dda660c80909de8a28dd07c1.jpg
وقالت الخارجية في بيان "استدعت وزارة الخارجيَّة، اليوم الأحد الموافق 2022/4/17، القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد السيد هاكان روث، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقيّة، إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نسَخة من القرآن الكريم، بنحوٍ عُدَّ استفزازاً لمشاعر المسلمين وأساءَ بشكلٍ بالغ الحساسية لمقدساتهم، كما أنَّ فعلاً كهذا يُجافيّ مبادئَ الإنسانيَّة التي تعكسُ جوهرَ الأديان وتناقض منطلق الإعتراف بالآخر الديني".ختم البيان "ولكل ما تقدَّم، نحثُّ الحكومة السويديّة لإيقاف أي أعمال تحمل طابعا فئويا أو مُثيرا لمشاعر المكونات الدينيّة سيما ما يمسُّ المقدسات الإسلاميَّة".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1048834381_0:15:1099:839_1920x0_80_0_0_ef3027357de53d497c650610bfc7e6f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, استدعاء, السويد, إهانة, الدين
العراق يستدعي القائم بالأعمال السويدي بعد حرق محتجين لنسخة من القرآن الكريم شرقي السويد
تابعنا عبر
أعلنت الخارجية العراقية السوم الأحد استدعاء القائم بأعمال ممكلة السويد في بغداد بسبب إهانة محتجين سويديين لرمز من رموز الدين الإسلامي.
وقالت الخارجية في بيان "استدعت وزارة الخارجيَّة، اليوم الأحد الموافق 2022/4/17، القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد السيد هاكان روث، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقيّة، إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نسَخة من القرآن الكريم، بنحوٍ عُدَّ استفزازاً لمشاعر المسلمين وأساءَ بشكلٍ بالغ الحساسية لمقدساتهم، كما أنَّ فعلاً كهذا يُجافيّ مبادئَ الإنسانيَّة التي تعكسُ جوهرَ الأديان وتناقض منطلق الإعتراف بالآخر الديني".
وأضافت الخارجية "هذا الأمر يحملُ انعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين بعامّة، سواء كان في الدول الإسلاميَّة والعربيَّة أم في المجتمعات المسلمة في أوروبا".
ختم البيان "ولكل ما تقدَّم، نحثُّ الحكومة السويديّة لإيقاف أي أعمال تحمل طابعا فئويا أو مُثيرا لمشاعر المكونات الدينيّة سيما ما يمسُّ المقدسات الإسلاميَّة".