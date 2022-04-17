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العراق يكشف عن الكلفة التقديرية لخط نفط البصرة-العقبة
العراق يكشف عن الكلفة التقديرية لخط نفط البصرة-العقبة
أعلنت وزارة النفط العراقية أن الكلفة التقديرية لخط أنابيب النفط من محافظة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني حددت بـ 8.5 مليارات دولار بطاقة تصديرية 3 ملايين... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:04+0000
2022-04-17T10:04+0000
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بيع النفط
العراق
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وقال مدير شركة المشاريع في الوزارة شاكر محمود، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن "مشروع خط أنابيب البصرة ـ العقبة، كان مزمعا تنفيذه منذ عام 1982 إلَّا أن الظروف، التي مرت بالعراق تسببت بتأخر المشروع."وأضاف المسؤول العراقي أن: "المشروع سيكون بجزئين، الأول سيكون البصرة - العقبة بواقع مليوني برميل يوميا، والجزء الثاني حديثة - العقبة بواقع مليون برميل نفط يوميا"، فيما لم يحدد موعدا ثابتا للمباشرة بتنفيذ المشروع.هذا ووقع الأردن والعراق في 9 أبريل/نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بـ 18 مليار دولار.
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العالم العربي, بيع النفط, العراق, أخبار الأردن

العراق يكشف عن الكلفة التقديرية لخط نفط البصرة-العقبة

10:04 GMT 17.04.2022
© REUTERS / Daniel Becerrilمصفاة نفط
مصفاة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / Daniel Becerril
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أعلنت وزارة النفط العراقية أن الكلفة التقديرية لخط أنابيب النفط من محافظة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني حددت بـ 8.5 مليارات دولار بطاقة تصديرية 3 ملايين برميل نفط يوميا.
وقال مدير شركة المشاريع في الوزارة شاكر محمود، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن "مشروع خط أنابيب البصرة ـ العقبة، كان مزمعا تنفيذه منذ عام 1982 إلَّا أن الظروف، التي مرت بالعراق تسببت بتأخر المشروع."
وأوضح محمود أن "الكلفة التقديرية للمشروع أقرت من قبل الحكومة وبلغت 8.5 مليارات دولار على أساس التمويل الحكومي.. المشروع يهدف لزيادة الطاقة التصديرية".
وأضاف المسؤول العراقي أن: "المشروع سيكون بجزئين، الأول سيكون البصرة - العقبة بواقع مليوني برميل يوميا، والجزء الثاني حديثة - العقبة بواقع مليون برميل نفط يوميا"، فيما لم يحدد موعدا ثابتا للمباشرة بتنفيذ المشروع.
هذا ووقع الأردن والعراق في 9 أبريل/نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بـ 18 مليار دولار.
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