https://arabic.sputniknews.com/20220417/العراق-6-آلاف-حريق-خلال-الربع-الأول-من-2022--1061294570.html
العراق.. 6 آلاف حريق خلال الربع الأول من 2022
العراق.. 6 آلاف حريق خلال الربع الأول من 2022
أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الأحد، تسجيل ألفي حادث حريق شهريا خلال العام الحالي. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T13:00+0000
2022-04-17T13:00+0000
2022-04-17T13:00+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني نواف صباح شاكر، بحسب وكالة الأنباء العراقية.واعتبر شاكر أن قانون الدفاع المدني غير كاف ورادع لأصحاب المشروعات المخالفة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من الحرائق.وأشار المنسق الإعلامي إلى أن العراق شهد خلال العام الحالي، 2000 حادث حريق شهريا.وأوضح أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت أكثر من 6 آلاف حادث حريق في أنحاء البلاد باستثناء إقليم كردستان.وبين أن الحوادث في أغلبها وقعت بسبب الإهمال في شروط السلامة والأمان.ولفت إلى أن هناك مساعي لتعديل قانون الدفاع المدني، تتضمن غلق المشروع بالكامل في حال عدم الامتثال لتوصيات الدفاع المدني.وذكر المسؤول العراقي أن الدفاع المدني في طور إعداد الارشادات والتوصيات للمواطنين بشأن خطة العيد".
https://arabic.sputniknews.com/20220417/القوات-العراقية-تنفذ-عملية-إنزال-جوي-لتعقب-الإرهابيين-جنوبي-كركوك--1061287385.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق.. 6 آلاف حريق خلال الربع الأول من 2022
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الأحد، تسجيل ألفي حادث حريق شهريا خلال العام الحالي.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني نواف صباح شاكر، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
واعتبر شاكر أن قانون الدفاع المدني
غير كاف ورادع لأصحاب المشروعات المخالفة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من الحرائق.
وأشار المنسق الإعلامي إلى أن العراق شهد خلال العام الحالي، 2000 حادث حريق شهريا.
وأوضح أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت أكثر من 6 آلاف حادث حريق في أنحاء البلاد باستثناء إقليم كردستان.
وبين أن الحوادث في أغلبها وقعت بسبب الإهمال في شروط السلامة والأمان.
ولفت إلى أن هناك مساعي لتعديل قانون الدفاع المدني، تتضمن غلق المشروع بالكامل في حال عدم الامتثال لتوصيات الدفاع المدني.
وذكر المسؤول العراقي أن الدفاع المدني في طور إعداد الارشادات والتوصيات للمواطنين بشأن خطة العيد".