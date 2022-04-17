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https://arabic.sputniknews.com/20220417/الفرنسيون-غاضبون-من-سياسات-الاتحاد-الأوروبي-يريدون-إغراقنا-1061286802.html
الفرنسيون غاضبون من سياسات الاتحاد الأوروبي: "يريدون إغراقنا"
الفرنسيون غاضبون من سياسات الاتحاد الأوروبي: "يريدون إغراقنا"
أبدى المواطنون الفرنسيون امتعاضهم الشديد من سياسات الدول الأوروبية غير المسؤولة بشأن العقوبات المفروضة على روسيا وخصوصا في ما يتعلق بحظر إمدادات الغاز الروسي. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T09:53+0000
2022-04-17T09:53+0000
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وعلق الفرنسيون على تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بشأن حظر إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا وخصوصا إلى فرنسا.وقال أحد الفرنسيين تعليقا على التقرير: "يريدون إغراقنا عبر هذه السياسات غير المدروسة". وعلق مواطن فرنسي آخر بأن "أوروبا تقود نفسها إلى طريق مسدود"، بينما قال آخر: "روسيا ترسل الصادرات إلى آسيا التي لديها طلب كبير على موارد الطاقة وسياسات الحظر لا تزعجها وفي الوقت نفسه يعاني الاتحاد الأوروبي من نفاذ الكميات المتوفرة وليس من السهل العثور على بديل، الفائزة في النهاية هي الولايات المتحدة". كما قال مواطن آخر: "إجراءات السلطات تهدف إلى ضمان أن الأوروبيين في غضون بضعة أشهر سيضربهم اليأس".وعلق مواطن آخر قائلا: "أود أن تعمل فرنسا بمفردها وألا تنضم إلى هذه المقاطعة، فالعقوبات تُستخدم كعقاب للشعوب".
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الفرنسيون غاضبون من سياسات الاتحاد الأوروبي: "يريدون إغراقنا"

09:53 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDاحتجاجات في فرنسا
احتجاجات في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
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أبدى المواطنون الفرنسيون امتعاضهم الشديد من سياسات الدول الأوروبية غير المسؤولة بشأن العقوبات المفروضة على روسيا وخصوصا في ما يتعلق بحظر إمدادات الغاز الروسي.
وعلق الفرنسيون على تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بشأن حظر إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا وخصوصا إلى فرنسا.
وقال أحد الفرنسيين تعليقا على التقرير: "يريدون إغراقنا عبر هذه السياسات غير المدروسة".
وعلق مواطن فرنسي آخر بأن "أوروبا تقود نفسها إلى طريق مسدود"، بينما قال آخر: "روسيا ترسل الصادرات إلى آسيا التي لديها طلب كبير على موارد الطاقة وسياسات الحظر لا تزعجها وفي الوقت نفسه يعاني الاتحاد الأوروبي من نفاذ الكميات المتوفرة وليس من السهل العثور على بديل، الفائزة في النهاية هي الولايات المتحدة".
كما قال مواطن آخر: "إجراءات السلطات تهدف إلى ضمان أن الأوروبيين في غضون بضعة أشهر سيضربهم اليأس".
وعلق مواطن آخر قائلا: "أود أن تعمل فرنسا بمفردها وألا تنضم إلى هذه المقاطعة، فالعقوبات تُستخدم كعقاب للشعوب".
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