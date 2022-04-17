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https://arabic.sputniknews.com/20220417/القبض-على-نائبة-رئيس-الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-1061289978.html
القبض على نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم
القبض على نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم
ألقت السلطات الإيرانية القبض على شهره موسوي نائبة رئيس اتحاد كرة القدم بتهمة الاحتيال في قضية عملة مشفرة. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:58+0000
2022-04-17T11:58+0000
أخبار إ]يران
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ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، اليوم الأحد، أن الاعتقال جاء على خلفية رمز عملة مزيف.جاء اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة شهره موسوي في أعقاب تقديم "عدة شكاوى".في شباط/فبراير الماضي، تمت إقالة رئيس الاتحاد الإيراني شهاب الدين عزيزي خادم بعد عام على توليه منصبه.وكانت صحيفة "إيران" الحكومية اليومية قد اتهمت رئيس الاتحاد بـ"نقص في الشفافية المالية" و"توقيع عقد مع شركة صهيونية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد (في ايه آر)".ووفقا لوسائل إعلام رسمية فإن زوج نائبة الرئيس معتقلٌ هو الآخر في قضية العملة المشفرة المزيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/إيران-تتهم-بريطانيا-بانتهاك-المعاهدات-الدولية-بشأن-اللاجئين-1061246804.html
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أخبار إ]يران

القبض على نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم

11:58 GMT 17.04.2022
© REUTERS / TIMA agencyالشرطة الإيرانية بالقرب من مبنى البرلمان في طهران
الشرطة الإيرانية بالقرب من مبنى البرلمان في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / TIMA agency
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ألقت السلطات الإيرانية القبض على شهره موسوي نائبة رئيس اتحاد كرة القدم بتهمة الاحتيال في قضية عملة مشفرة.
ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، اليوم الأحد، أن الاعتقال جاء على خلفية رمز عملة مزيف.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
إيران تتهم بريطانيا بانتهاك المعاهدات الدولية بشأن اللاجئين
15 أبريل, 21:36 GMT
جاء اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة شهره موسوي في أعقاب تقديم "عدة شكاوى".
في شباط/فبراير الماضي، تمت إقالة رئيس الاتحاد الإيراني شهاب الدين عزيزي خادم بعد عام على توليه منصبه.
وكانت صحيفة "إيران" الحكومية اليومية قد اتهمت رئيس الاتحاد بـ"نقص في الشفافية المالية" و"توقيع عقد مع شركة صهيونية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد (في ايه آر)".
ووفقا لوسائل إعلام رسمية فإن زوج نائبة الرئيس معتقلٌ هو الآخر في قضية العملة المشفرة المزيفة.
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