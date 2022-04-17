https://arabic.sputniknews.com/20220417/القوات-العراقية-تنفذ-عملية-إنزال-جوي-لتعقب-الإرهابيين-جنوبي-كركوك--1061287385.html
القوات العراقية تنفذ عملية إنزال جوي لتعقب الإرهابيين جنوبي كركوك
القوات العراقية تنفذ عملية إنزال جوي لتعقب الإرهابيين جنوبي كركوك
أعلنت السلطات العراقية تنفيذ قوات الأمن عملية إنزال جوي بمنطقة الجال في جنوب محافظة كركوك لتعقب الإرهابيين. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:09+0000
2022-04-17T10:09+0000
2022-04-17T10:09+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/1046886114_91:0:1191:619_1920x0_80_0_0_1db491a9b71b974595ab7970948d63aa.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن القوات الخاصة نفذت عملية إنزال قوات محمولة جوا لتفتيش منطقة الجال وهي إحدى المناطق النائية.وأوضح البيان أن عملية الإنزال جرت باستخدام طائرات نقل تابعة لطيران الجيش العراقي.وذكر البيان أن قوة الصولة الأولى تمكنت من تطويق المنطقة بشكل محكم، أعقب ذلك عمليات إنزال متعددة فوق الموقع.ويعتبر الموقع من المناطق الوعرة للغاية، التي يصعب على الآليات الوصول إليها.وأشار البيان إلى أن القوات الخاصة قامت بتنفيذ عمليات نوعية في متابعة لمواقع تواجد الإرهابيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/النفط-العراقية-نسعى-لفتح-أسواق-جديدة-لبيع-النفط-للدول-الأوروبية-1061285083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/1046886114_228:0:1053:619_1920x0_80_0_0_7b7224a985b5300f25f8af14f234709e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
القوات العراقية تنفذ عملية إنزال جوي لتعقب الإرهابيين جنوبي كركوك
تابعنا عبر
أعلنت السلطات العراقية تنفيذ قوات الأمن عملية إنزال جوي بمنطقة الجال في جنوب محافظة كركوك لتعقب الإرهابيين.
جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
وقال البيان إن القوات الخاصة نفذت عملية إنزال قوات محمولة جوا لتفتيش منطقة الجال وهي إحدى المناطق النائية.
وأوضح البيان أن عملية الإنزال جرت باستخدام طائرات نقل تابعة لطيران الجيش العراقي.
وذكر البيان أن قوة الصولة الأولى تمكنت من تطويق المنطقة بشكل محكم، أعقب ذلك عمليات إنزال متعددة فوق الموقع.
ويعتبر الموقع من المناطق الوعرة للغاية، التي يصعب على الآليات الوصول إليها.
وأشار البيان إلى أن القوات الخاصة قامت بتنفيذ عمليات نوعية في متابعة لمواقع تواجد الإرهابيين.