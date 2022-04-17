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القوات العراقية تنفذ عملية إنزال جوي لتعقب الإرهابيين جنوبي كركوك
القوات العراقية تنفذ عملية إنزال جوي لتعقب الإرهابيين جنوبي كركوك
أعلنت السلطات العراقية تنفيذ قوات الأمن عملية إنزال جوي بمنطقة الجال في جنوب محافظة كركوك لتعقب الإرهابيين. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:09+0000
2022-04-17T10:09+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن القوات الخاصة نفذت عملية إنزال قوات محمولة جوا لتفتيش منطقة الجال وهي إحدى المناطق النائية.وأوضح البيان أن عملية الإنزال جرت باستخدام طائرات نقل تابعة لطيران الجيش العراقي.وذكر البيان أن قوة الصولة الأولى تمكنت من تطويق المنطقة بشكل محكم، أعقب ذلك عمليات إنزال متعددة فوق الموقع.ويعتبر الموقع من المناطق الوعرة للغاية، التي يصعب على الآليات الوصول إليها.وأشار البيان إلى أن القوات الخاصة قامت بتنفيذ عمليات نوعية في متابعة لمواقع تواجد الإرهابيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/النفط-العراقية-نسعى-لفتح-أسواق-جديدة-لبيع-النفط-للدول-الأوروبية-1061285083.html
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أخبار العراق اليوم

القوات العراقية تنفذ عملية إنزال جوي لتعقب الإرهابيين جنوبي كركوك

10:09 GMT 17.04.2022
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandالجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020
الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـداعش في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
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أعلنت السلطات العراقية تنفيذ قوات الأمن عملية إنزال جوي بمنطقة الجال في جنوب محافظة كركوك لتعقب الإرهابيين.
جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
النفط العراقية: نسعى لفتح أسواق جديدة لبيع النفط للدول الأوروبية
09:15 GMT
وقال البيان إن القوات الخاصة نفذت عملية إنزال قوات محمولة جوا لتفتيش منطقة الجال وهي إحدى المناطق النائية.
وأوضح البيان أن عملية الإنزال جرت باستخدام طائرات نقل تابعة لطيران الجيش العراقي.
وذكر البيان أن قوة الصولة الأولى تمكنت من تطويق المنطقة بشكل محكم، أعقب ذلك عمليات إنزال متعددة فوق الموقع.
ويعتبر الموقع من المناطق الوعرة للغاية، التي يصعب على الآليات الوصول إليها.
وأشار البيان إلى أن القوات الخاصة قامت بتنفيذ عمليات نوعية في متابعة لمواقع تواجد الإرهابيين.
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