https://arabic.sputniknews.com/20220417/الكاظمي-يكلف-فريق-عمل-للتنسيق-في-مجال-الطاقة-مع-إيران-1061305826.html
الكاظمي يكلف فريق عمل بالتنسيق في مجال الطاقة مع إيران
الكاظمي يكلف فريق عمل بالتنسيق في مجال الطاقة مع إيران
كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، فريق عمل من وزارة الكهرباء بالتوجه إلى إيران والتباحث حول إشكاليات تجهيز البلاد بالغاز. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T17:45+0000
2022-04-17T17:45+0000
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العالم العربي
العراق
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وقال مكتب الكاظمي، في بيان نقلته وكالة "شفق نيوز"، إن الأخير ترأس، اليوم، اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة، مبيناً أنه استمع الى شرح مفصل لواقع الطاقة الكهربائية خلال الأشهر المقبلة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك صيانة المحطات الكهربائية.وشهد الاجتماع مناقشة الوضع الحالي للكهرباء، والاستعدادات الجارية لتوفير الطاقة الكهربائية، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بمعالجة الإشكالات والعقبات التي قد تعرقل زيادة الإنتاج وتتسبب بأزمة محتملة في الصيف، وفق البيان، الذي أضاف أن الاجتماع تطرق إلى آليات التواصل مع الجانب الإيراني، فيما يخص توفير الغاز الإيراني.وفي هذا الصدد وجه الكاظمي بتكليف فريق عمل من وزارة الكهرباء للسفر إلى جمهورية إيران الإسلامية، لحل الإشكالات المتعلقة مع الجانب الإيراني فيما يخص تجهيز العراق بالغاز.ووجه رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ الخطوات العملية بتذليل كل العقبات التي تواجه عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة؛ بهدف ضمان زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي خلال فصل الصيف.وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في شهر شباط الماضي، إرسال وفد لطهران وصل منذ يومين، لبحث مقترح عراقي لتسديد مستحقات الغاز المورد، فيما كشفت عن أخبار مطمئنة من الجانب الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/إيران-تطمئن-الجانب-العراقي-برفع-حجم-الغاز-المورد-1058578141.html
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العالم العربي, العراق
الكاظمي يكلف فريق عمل بالتنسيق في مجال الطاقة مع إيران
17:45 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 18:03 GMT 17.04.2022) تابعنا عبر
كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، فريق عمل من وزارة الكهرباء بالتوجه إلى إيران والتباحث حول إشكاليات تجهيز البلاد بالغاز.
وقال مكتب الكاظمي، في بيان نقلته وكالة "شفق نيوز"
، إن الأخير ترأس، اليوم، اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة، مبيناً أنه استمع الى شرح مفصل لواقع الطاقة الكهربائية خلال الأشهر المقبلة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك صيانة المحطات الكهربائية.
وشهد الاجتماع مناقشة الوضع الحالي للكهرباء، والاستعدادات الجارية لتوفير الطاقة الكهربائية، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بمعالجة الإشكالات والعقبات التي قد تعرقل زيادة الإنتاج وتتسبب بأزمة محتملة في الصيف، وفق البيان، الذي أضاف أن الاجتماع تطرق إلى آليات التواصل مع الجانب الإيراني، فيما يخص توفير الغاز الإيراني.
وفي هذا الصدد وجه الكاظمي بتكليف فريق عمل من وزارة الكهرباء للسفر إلى جمهورية إيران الإسلامية، لحل الإشكالات المتعلقة مع الجانب الإيراني فيما يخص تجهيز العراق بالغاز
.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ الخطوات العملية بتذليل كل العقبات التي تواجه عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة؛ بهدف ضمان زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي خلال فصل الصيف.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في شهر شباط الماضي، إرسال وفد لطهران وصل منذ يومين، لبحث مقترح عراقي لتسديد مستحقات الغاز المورد، فيما كشفت عن أخبار مطمئنة من الجانب الإيراني.