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https://arabic.sputniknews.com/20220417/الكرملين-روسيا-قادرة-على-تحمل-المواجهة-مع-الغرب-1061295535.html
الكرملين: روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الغرب
الكرملين: روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الغرب
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الدول الغربية. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T13:08+0000
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روسيا
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وجاءت تصريحات بيسكوف للصحفيين قال إن "روسيا ستكون قادرة على تحمل المواجهة الحالية مع الغرب".وأضاف بيسكوف قائلا: " إذا فشل الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت، نحن قادرون على تحمل المواجهة مع الدول الغربية".واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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روسيا

الكرملين: روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الغرب

13:08 GMT 17.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الدول الغربية.
وجاءت تصريحات بيسكوف للصحفيين قال إن "روسيا ستكون قادرة على تحمل المواجهة الحالية مع الغرب".
وأضاف بيسكوف قائلا: " إذا فشل الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت، نحن قادرون على تحمل المواجهة مع الدول الغربية".
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
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