https://arabic.sputniknews.com/20220417/الكويت-اللجنة-الأولمبية-تعلن-موعد-افتتاح-دورة-الألعاب-الخليجية-1061288310.html
الكويت... اللجنة الأولمبية تعلن موعد افتتاح دورة الألعاب الخليجية
الكويت... اللجنة الأولمبية تعلن موعد افتتاح دورة الألعاب الخليجية
أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية موعد الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت، التي من المقرر انطلاقها الشهر المقبل. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:48+0000
2022-04-17T10:48+0000
2022-04-17T10:48+0000
رياضة
أخبار الكويت اليوم
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وقال رئيس اللجنة فهد الناصر، إن اللجنة المنظمة للدورة، التي تستضيفها الكويت وتشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي قررت أن يكون موعد الافتتاح الرسمي هو الـ 22 مايو/ أيار المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" الكويتية، اليوم الأحد.ومن المقرر أن تستمر فعاليات دورة الألعاب الخليجية حتى 31 مايو.وأوضح الناصل أن البطولة تتضمن 16 لعبة رياضية مختلفة أبرزها: اليد والطائرة والسلة والقدم والسباحة، إضافة إلى ألعاب القوى والمبارزة والرماية وهوكي الجليد والألعاب الإلكترونية.ومن المقرر أن تنطلق منافسات دورة الألعاب الخليجية في 13 مايو المقبل، بينما ستشهد مشاركة نسائية للمرة الأولى.وستشمل المشاركة النسائية كرة القدم والدراجات الهوائية وألعاب القوى إضافة إلى الألعاب الإلكترونية وألعاب أخرى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الكويت اليوم
الكويت... اللجنة الأولمبية تعلن موعد افتتاح دورة الألعاب الخليجية
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أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية موعد الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت، التي من المقرر انطلاقها الشهر المقبل.
وقال رئيس اللجنة فهد الناصر، إن اللجنة المنظمة للدورة، التي تستضيفها الكويت وتشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي قررت أن يكون موعد الافتتاح الرسمي هو الـ 22 مايو/ أيار المقبل، بحسب ما ذكرته
صحيفة "الوطن" الكويتية، اليوم الأحد.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات دورة الألعاب الخليجية حتى 31 مايو.
وأوضح الناصل أن البطولة تتضمن 16 لعبة رياضية مختلفة أبرزها: اليد والطائرة والسلة والقدم
والسباحة، إضافة إلى ألعاب القوى والمبارزة والرماية وهوكي الجليد والألعاب الإلكترونية.
30 أكتوبر 2020, 07:20 GMT
ومن المقرر أن تنطلق منافسات دورة الألعاب الخليجية
في 13 مايو المقبل، بينما ستشهد مشاركة نسائية للمرة الأولى.
وستشمل المشاركة النسائية
كرة القدم والدراجات الهوائية وألعاب القوى إضافة إلى الألعاب الإلكترونية وألعاب أخرى.