عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220417/الكويت-اللجنة-الأولمبية-تعلن-موعد-افتتاح-دورة-الألعاب-الخليجية-1061288310.html
الكويت... اللجنة الأولمبية تعلن موعد افتتاح دورة الألعاب الخليجية
الكويت... اللجنة الأولمبية تعلن موعد افتتاح دورة الألعاب الخليجية
أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية موعد الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت، التي من المقرر انطلاقها الشهر المقبل. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:48+0000
2022-04-17T10:48+0000
رياضة
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050121584_253:0:2200:1095_1920x0_80_0_0_70fc0dea45f58c106944b0b756e207e7.jpg
وقال رئيس اللجنة فهد الناصر، إن اللجنة المنظمة للدورة، التي تستضيفها الكويت وتشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي قررت أن يكون موعد الافتتاح الرسمي هو الـ 22 مايو/ أيار المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" الكويتية، اليوم الأحد.ومن المقرر أن تستمر فعاليات دورة الألعاب الخليجية حتى 31 مايو.وأوضح الناصل أن البطولة تتضمن 16 لعبة رياضية مختلفة أبرزها: اليد والطائرة والسلة والقدم والسباحة، إضافة إلى ألعاب القوى والمبارزة والرماية وهوكي الجليد والألعاب الإلكترونية.ومن المقرر أن تنطلق منافسات دورة الألعاب الخليجية في 13 مايو المقبل، بينما ستشهد مشاركة نسائية للمرة الأولى.وستشمل المشاركة النسائية كرة القدم والدراجات الهوائية وألعاب القوى إضافة إلى الألعاب الإلكترونية وألعاب أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20201030/السبع-يسجل-أول-هدف-إسرائيلي-في-دوري-الخليج-1047015757.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050121584_740:0:2200:1095_1920x0_80_0_0_6f3954a31010fd2101c43dca2b11fbf5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار الكويت اليوم

الكويت... اللجنة الأولمبية تعلن موعد افتتاح دورة الألعاب الخليجية

10:48 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية موعد الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت، التي من المقرر انطلاقها الشهر المقبل.
وقال رئيس اللجنة فهد الناصر، إن اللجنة المنظمة للدورة، التي تستضيفها الكويت وتشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي قررت أن يكون موعد الافتتاح الرسمي هو الـ 22 مايو/ أيار المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" الكويتية، اليوم الأحد.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات دورة الألعاب الخليجية حتى 31 مايو.
وأوضح الناصل أن البطولة تتضمن 16 لعبة رياضية مختلفة أبرزها: اليد والطائرة والسلة والقدم والسباحة، إضافة إلى ألعاب القوى والمبارزة والرماية وهوكي الجليد والألعاب الإلكترونية.
المنتخب الإماراتي يلتقي مع المنتخب الهندي في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2019، في ملعب مدينة زايد الرياضية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 يناير / كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2020
"السبع" يسجل أول هدف إسرائيلي في دوري الخليج
30 أكتوبر 2020, 07:20 GMT
ومن المقرر أن تنطلق منافسات دورة الألعاب الخليجية في 13 مايو المقبل، بينما ستشهد مشاركة نسائية للمرة الأولى.
وستشمل المشاركة النسائية كرة القدم والدراجات الهوائية وألعاب القوى إضافة إلى الألعاب الإلكترونية وألعاب أخرى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала