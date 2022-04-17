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المستشار النمساوي: بوتين يعتقد أنه منتصر في الحرب
المستشار النمساوي: بوتين يعتقد أنه منتصر في الحرب
أعلن المستشار النمساوي كارل نهامر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يعتقد أنه يكسب الحرب"، وأن لديه "منطقه الخاص حول الحرب" في أوكرانيا. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T09:20+0000
2022-04-17T09:20+0000
روسيا
المستشار النمساوي
مفاوضات
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وقال نهامر في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتقد أنه ينتصر في الحرب، قائلا "إنه يعتقد أنه ينتصر في الحرب".ونقلت صحيفة "كرونين" النمساوية عن المستشار النمساوي قوله إن اللقاء مع بوتين كان واضحا ومباشرا ولكن "لم يكن وديا".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر يوم الاثنين ستخصص لمناقشة الوضع في أوكرانيا وستجرى في صيغة مغلقة.وقال بيسكوف للصحفيين "المحادثة ستكون حول الوضع في أوكرانيا.."، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب الجانب النمساوي.كما لم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بيسكوف-لقاء-بوتين-مع-المستشار-النمساوي-كان-قصيرا-وفقا-لمعايير-الفترة-الأخيرة-1061093816.html
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روسيا, المستشار النمساوي, مفاوضات

المستشار النمساوي: بوتين يعتقد أنه منتصر في الحرب

09:20 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOSالمستشار النمساوي، كارل نيهامر
المستشار النمساوي، كارل نيهامر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOS
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أعلن المستشار النمساوي كارل نهامر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يعتقد أنه يكسب الحرب"، وأن لديه "منطقه الخاص حول الحرب" في أوكرانيا.
وقال نهامر في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتقد أنه ينتصر في الحرب، قائلا "إنه يعتقد أنه ينتصر في الحرب".

وأضاف "أعتقد أنه الآن في منطق الحرب الخاص به. يعتقد أن الحرب ضرورية لضمان الأمن لروسيا الاتحادية. إنه لا يثق في المجتمع الدولي. يلقي باللوم على الأوكرانيين في الإبادة الجماعية في منطقة دونباس."

ونقلت صحيفة "كرونين" النمساوية عن المستشار النمساوي قوله إن اللقاء مع بوتين كان واضحا ومباشرا ولكن "لم يكن وديا".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بيسكوف: لقاء بوتين مع المستشار النمساوي كان قصيرا وفقا لمعايير الفترة الأخيرة
11 أبريل, 18:51 GMT
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر يوم الاثنين ستخصص لمناقشة الوضع في أوكرانيا وستجرى في صيغة مغلقة.
وقال بيسكوف للصحفيين "المحادثة ستكون حول الوضع في أوكرانيا.."، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب الجانب النمساوي.
كما لم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
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