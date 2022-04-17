https://arabic.sputniknews.com/20220417/المسلحون-الأوكرانيون-في-ماريوبول-يرفضون-إلقاء-أسلحتهم-والقتال-مستمر---1061300688.html
المسلحون الأوكرانيون في ماريوبول يرفضون إلقاء أسلحتهم والقتال مستمر
المسلحون الأوكرانيون في ماريوبول يرفضون إلقاء أسلحتهم والقتال مستمر
أكد مراسل "سبوتنيك" في ماريوبول، اليوم الأحد، رفض المسلحين الأوكرانيين الذين يتحصنون على أراضي مصانع أزوفستال وإيليتش في المدينة، إلقاء أسلحتهم. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T15:09+0000
2022-04-17T15:09+0000
2022-04-17T15:09+0000
روسيا
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وقال مراسل "سبوتنيك": "الوضع على خط المواجهة متوتر. لكننا نمضي قدما بثبات. نحن ندخل بالفعل إلى مصنعي آزوفستال وإيليتش للمعادن هو عمليا تحت السيطرة".وأضاف: "لقد تجاهلوا مبادرات الجانب الروسي لتسليم أسلحتهم والحفاظ على حياتهك".وحسب مراسل سبوتنيك، فإن المسلحين الأوكرانيين المتمركزين في منطقة مصنعي أزوفستال، وإيليتش في مدينة ماريوبول رفضوا إلقاء أسلحتهم، مشيرا إلى استمرار القتال في المدينة.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-محاصرة-400-من-المرتزقة-الأجانب-في-ماريوبول--1061284228.html
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روسيا
المسلحون الأوكرانيون في ماريوبول يرفضون إلقاء أسلحتهم والقتال مستمر
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أكد مراسل "سبوتنيك" في ماريوبول، اليوم الأحد، رفض المسلحين الأوكرانيين الذين يتحصنون على أراضي مصانع أزوفستال وإيليتش في المدينة، إلقاء أسلحتهم.
وقال مراسل "سبوتنيك": "الوضع على خط المواجهة متوتر. لكننا نمضي قدما بثبات. نحن ندخل بالفعل إلى مصنعي آزوفستال وإيليتش للمعادن هو عمليا تحت السيطرة".
وأضاف: "لقد تجاهلوا مبادرات الجانب الروسي لتسليم أسلحتهم والحفاظ على حياتهك".
وحسب مراسل سبوتنيك، فإن المسلحين الأوكرانيين المتمركزين في منطقة مصنعي أزوفستال، وإيليتش في مدينة ماريوبول رفضوا إلقاء أسلحتهم، مشيرا إلى استمرار القتال في المدينة.