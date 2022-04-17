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النفط العراقية تعلن ترحيل مشروع خط أنابيب "البصرة-العقبة" إلى الحكومة المقبلة
النفط العراقية تعلن ترحيل مشروع خط أنابيب "البصرة-العقبة" إلى الحكومة المقبلة
أعلنت وزارة النفط العراقية ترحيل مشروع خط أنابيب البصرة-العقبة، إلى الحكومة المقبلة للمصادقة عليه وتنفيذه. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T07:45+0000
2022-04-17T07:45+0000
أخبار العراق اليوم
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وأكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن الحكومة الحالية لم تصادق على المشروع حتى الآن.وقال: "حتى الآن لم يجر أي اتفاق ولم تتم إحالة العقد"، لافتا إلى أنه "سيتم ترحيله الى الحكومة المقبلة لدراسة المشروع مع الجهات المختصة".وفيما لفت إلى أن "المشروع لم يصادق عليه حتى الآن ولم تتم إحالته إلى أي جهة"، شدد على أن وزارته "تحرص على حماية الثروة وإدارتها، وأنها تنفيذية تلتزم بالبرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل الحكومة ومجلس النواب".ولفت إلى أن "الجزء الثاني من المشروع يبدأ من حديثة وينقل نفط بحدود 200 الف برميل يوميا وهذه الفكرة الأولية للمشروع".
https://arabic.sputniknews.com/20220416/النفط-العراقية-الظروف-العالمية-حاليا-تحفز-تنفيذ-مشروع-خط-أنابيب-البصرة---العقبة-1061277560.html
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أخبار العراق اليوم

النفط العراقية تعلن ترحيل مشروع خط أنابيب "البصرة-العقبة" إلى الحكومة المقبلة

07:45 GMT 17.04.2022
© REUTERS / Essam al-Sudaniمدينة البصرة، العراق 9 سبتمبر/ أيلول 2018
مدينة البصرة، العراق 9 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / Essam al-Sudani
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أعلنت وزارة النفط العراقية ترحيل مشروع خط أنابيب البصرة-العقبة، إلى الحكومة المقبلة للمصادقة عليه وتنفيذه.
وأكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن الحكومة الحالية لم تصادق على المشروع حتى الآن.
فني يسير في حقل الرميلة النفطي بالقرب من مدينة البصرة- العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
النفط العراقية: الظروف العالمية حاليا تحفز تنفيذ مشروع خط أنابيب البصرة - العقبة
أمس, 21:01 GMT
وقال: "حتى الآن لم يجر أي اتفاق ولم تتم إحالة العقد"، لافتا إلى أنه "سيتم ترحيله الى الحكومة المقبلة لدراسة المشروع مع الجهات المختصة".

وأوضح أن "مشروع خط أنابيب (البصرة-العقبة) ليس جديدا وهو من ثمانينيات القرن الماضي، وجميع الحكومات المتعاقبة بعد 2003 أيدت المشروع".

وفيما لفت إلى أن "المشروع لم يصادق عليه حتى الآن ولم تتم إحالته إلى أي جهة"، شدد على أن وزارته "تحرص على حماية الثروة وإدارتها، وأنها تنفيذية تلتزم بالبرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل الحكومة ومجلس النواب".

وعن طبيعة المشروع، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية: "المشروع عبارة عن مرحلتين، الأولى البصرة وحديثة وهي مجموعة أنابيب تنقل النفط العراقي الى المصافي العراقية وإلى محطات الطاقة الكهربائية".

ولفت إلى أن "الجزء الثاني من المشروع يبدأ من حديثة وينقل نفط بحدود 200 الف برميل يوميا وهذه الفكرة الأولية للمشروع".
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