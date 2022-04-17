https://arabic.sputniknews.com/20220417/الهلال-الأحمر-إصابة-17-فلسطينيا-جراء-مواجهات-مع-القوات-الإسرائيلية-في-البلدة-القديمة--1061282580.html
الهلال الأحمر: إصابة 17 فلسطينيا جراء مواجهات مع القوات الإسرائيلية في البلدة القديمة
الهلال الأحمر: إصابة 17 فلسطينيا جراء مواجهات مع القوات الإسرائيلية في البلدة القديمة
أصيب عدد من المصلين واعتُقل آخرون، صباح اليوم الأحد، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، من أجل تأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T07:47+0000
2022-04-17T07:47+0000
2022-04-17T07:47+0000
الأقصى
جرحى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_413bc018f0b00e9ddcd6a45d90d5748d.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، أن طواقمها تعاملت مع 17 إصابة خلال اعتداءات قوات الإسرائيلية على المتواجدين بمنطقة باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى نقل 5 منها للمستشفى.كما أشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على النساء على أبواب مصلى قبة الصخرة، وأجبرت المصلين على الدخول إلى المصليات وأغلقت أبوابها عليهم، كما ضيقت على موظفي الأوقاف بالمسجد وأجبرتهم على مغادرة أماكنهم.هذا واقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح أمس الجمعة، المسجد الأقصى في القدس الشرقية وقمعت المصلين داخل المسجد القبلي، ما أدى إلى إصابة 158 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتقال ما يزيد عن 400 فلسطيني.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة فجر الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.وشارك آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين قدموا بمسيرات من مختلف مساجد مدينة غزة بعد صلاة الجمعة في المهرجان المركزي الحاشد للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بميدان فلسطين "الساحة" وسط مدينة غزة، نصرة للقدس والأقصى.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-باحات-المسجد-الأقصى-تحت-حراسة-إسرائيلية-مشددة-1061279940.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227429_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_402d5de68434094f9f6fcd2402a9a980.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأقصى, جرحى
الهلال الأحمر: إصابة 17 فلسطينيا جراء مواجهات مع القوات الإسرائيلية في البلدة القديمة
تابعنا عبر
أصيب عدد من المصلين واعتُقل آخرون، صباح اليوم الأحد، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، من أجل تأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، أن طواقمها تعاملت مع 17 إصابة خلال اعتداءات قوات الإسرائيلية على المتواجدين بمنطقة باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى نقل 5 منها للمستشفى.
وأضافت الوكالة "قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين فيه والمرابطين في باحاته، واعتقلت ثلاثة شبان، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية".
كما أشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على النساء على أبواب مصلى قبة الصخرة، وأجبرت المصلين على الدخول إلى المصليات وأغلقت أبوابها عليهم، كما ضيقت على موظفي الأوقاف بالمسجد وأجبرتهم على مغادرة أماكنهم.
هذا واقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح أمس الجمعة، المسجد الأقصى
في القدس الشرقية وقمعت المصلين داخل المسجد القبلي، ما أدى إلى إصابة 158 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتقال ما يزيد عن 400 فلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة فجر الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.
وشارك آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين قدموا بمسيرات من مختلف مساجد مدينة غزة بعد صلاة الجمعة في المهرجان المركزي الحاشد للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بميدان فلسطين "الساحة" وسط مدينة غزة، نصرة للقدس والأقصى.